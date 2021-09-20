كورونا اليوم: سر شراسة المتغيرات الجديدة.. وهؤلاء غير معرضون لخطر الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مدة الحماية بعد أخذ اللقاح

بحسب ما أكده الخبراء في عدد من الدراسات، فإنه بعد 4 أشهر من تاريخ حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر الأمريكية، تبدأ المناعة في التلاشي، وفقا لموقع " thehealthsite"، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مدة الحماية من فيروس كورونا بعد أخذ لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، حسب عدة دراسات أجريت فى هذا الشأن.

تقل فاعلية لقاح فايزر في الوقاية من عدوى كورونا بعد فترة زمنية مدتها 4 أشهر وبالحديث عن نسبة الحماية التي تتلاشى مع الوقت، قال الخبراء إن المناعة ضد فيروس كورونا تتضاءل من 96٪ إلى 84٪.

فئة من البشر غير معرضة لخطر الإصابة بكورونا

أكد رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، أن المصابين بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة لا يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.

وقال تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، في حديث لموقع "ura.ru" الروسي، إن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا"، وأوضح العالم الروسي أن الشخص المريض بفيروس لا يمكن يصاب بفيروس آخر لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة جديدة تكشف عن سر "الشراسة" المتزايدة لطفرات كورونا المتحورة

كشفت دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة سبب الشراسة الشديدة لطفرات فيروس كورونا مقارنة مع السلالة الأصلية التي تم رصدها لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وكشفت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة ماريلند ونشرت نتائجها في مجلة Clinical Infectious Diseases أن السلالات المتحورة من كورونا تتجاوز "سلالة ووهان" من حيث القدرة على الانتقال في الهواء، وشملت الدراسة 49 حالة إصابة بطفرات مختلفة من كورونا جرت بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة، وضمن إطار الدراسة، طلب من هؤلاء المتطوعين إما قراءة حروف الهجاء ثلاث مرات أو أداء أغنية "عيد ميلاد سعيد، وكشف هذا الاختبار أن عدد الجسيمات الفيروسية التي انتشرت في الهواء من المصابين بسلالة "ألفا" (التي سجلت لأول مرة في بريطانيا) تجاوزت بما يصل 100 ضعف ما كان من المصابين بـ"سلالة ووهان"، وفقا لروسيا اليوم.