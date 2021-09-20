لا يحسن حياتك الجنسية فقط.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفياجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتاد بعض الرجال على تناول أقراص الفياجرا، اعتقادًا منهم أنها تساعد على علاج ضعف الانتصاب، وتعزيز القدرة الجنسية عند ممارسة العلاقة الحميمة.

أقراص الفياجرا لم تفيد فقد في تحسين العلاقة بين الزوجين، لكن لها فوائد أخرى إلى جانب بعض الآثار الجانبية، بحسب ما ذكر موقع "express".

ووفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، فيجب تناول الدواء المتوفر على شكل أقراص أو سائل، من أربع ساعات إلى 30 دقيقة قبل النشاط الجنسي، كما تنصح بعدم تناول السيلدينافيل أكثر من مرة كل 24 ساعة.

- فوائد محتملة

أحد الفوائد الجانبية المحتملة للفياجرا هو أنه يمكن أن يحمي من مشاكل القلب، إذ وجدت دراسة سويدية أن الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر ويتناولون الفياجرا بسبب العجز الجنسي، يبدو أنهم يعيشون لفترة أطول، ولديهم مخاطر أقل للإصابة بنوبة قلبية جديدة.

وفقا للبحث، فإن مشاكل الفاعلية شائعة لدى الرجال الأكبر سنا، والآن تظهر الدراسة أن مثبطات مثل الفياجرا قد تحمي من النوبات القلبية وتطيل العمر.

وقال الدكتور دارين مارينيس، طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي الأمريكي: "الفياجرا موصوفة لضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي".

وتابع: "إذا لم يكن لديك واحدة من هذه المشاكل، فلا يجب أن تتناولها، لأن لهذه الأقراص آثارا جانبية مثل الاحمرار والصداع وعسر الهضم"، كما تشير المعاهد الصحة الوطنية الأمريكية أيضًا إلى أن الآثار الجانبية الأخرى، والتي يمكن أن تشمل:

- حرقة من المعدة

- إسهال

- نزيف في الأنف

- صعوبة

- النوم لساعات طويلة

- حرق أو وخز في الذراعين

- الحساسية للضوء

وتحذر المعاهد الوطنية للصحة، من أن الفياجرا يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة بما في ذلك:

- ضعف مفاجئ في السمع أو فقدانه

- طنين

- دوخة

- ألم صدر

- حكة أو حرقة أثناء التبول

وفي حالات نادرة، يمكن أن يتسبب الاستخدام اليومي لهذه الأقراص في فقدان حاد مفاجئ للرؤية، وتوضح المعاهد الوطنية للصحة أن: "بعض المرضى عانوا من فقدان مفاجئ لبعض أو كل رؤيتهم بعد تناولهم السيلدينافيل أو أدوية أخرى تشبه السيلدينافيل".

وكان فقدان البصر دائمًا في بعض الحالات من غير المعروف ما إذا كان ناتجًا عن الدواء، أم الظروف الصحية الموجودة مسبقًا.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة أن هناك تقارير عن نوبة قلبية وسكتة دماغية، وعدم انتظام ضربات القلب ونزيف في المخ أو الرئتين وارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ لدى الرجال، الذين تناولوا السيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب.

وتوضح المعاهد الوطنية للصحة أن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون من مشاكل في القلب قبل تناول السيلدينافيل، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأحداث ناجمة عنه أو النشاط الجنسي، أو أمراض القلب، أو مزيج من هذه الأسباب وغيرها، لذا يجب عليك التحدث مع طبيبك حول مخاطر تناول السيلدينافيل.

لا يجب ألا تتناول أقراص الفياجرا إذا كنت:

- لديك رد فعل تحسسي تجاهها أو أي أدوية أخرى في الماضي

- تتناول أدوية تسمى النترات لألم الصدر

- لديك مشكلة خطيرة في القلب أو الكبد

- تعرضت مؤخرًا لسكتة دماغية أو نوبة قلبية

- تعاني من انخفاض في ضغط الدم

- لديك مرض نادر وراثي في العين، مثل التهاب الشبكية الصباغي