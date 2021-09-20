طبيب جراحة يوضح طرق علاج تضخم الثدي عند الرجال: قد يزول خلال عامين

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تضخم الثدي عند الرجال، من الأمور المزعجة التي تمثل مشكلات كبيرة لدى البعض، من الناحية الجسمانية والنفسية، إذ يُصاب حديثي الولادة والذكور في سن البلوغ وكبار السن، ببروز حجم الثدي، نتيجة التغيرات الطبيعية في مستوى الهرمونات.

الخوف يفاقم أزمة تضخم ثدي الرجال

قال الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل، عن تضخم الثدي عند الرجال: «أغلب الرجال بيخافوا من مرحلة الكشف والعلاج، بنواجه مشكلة كبيرة معاهم لإقناعهم كأطباء، وبالطبع هيكون عنده مشاكل كبيرة مع زوجته أو خطيبته أو مع البحر، خاصة في فصل الصيف وفي الأوقات العادية، ما يجعل البعض منهم يرتدي الملابس الشتوية طوال الوقت، وتتفاقم المشكلة أكثر، حينما يكون الشخص رياضي، ما يؤدي إلى إنتاج غدد لبنية مع التضخم في الثدي».

وعن طرق علاج تضخم الثدي عند الرجال، قال هاني نبيل، خلال استضافته في برنامج «الناس الحلوة» على قناة «القاهرة والناس»: «عمليات التجميل من أكثر الطرق التي تغير في حياة وشكل الرجل الذي يعاني من التثدي، كلهم بيبقى عندهم مشكلة، لكن بيأخروا العلاج».

علاج التثدي عند الرجال

كثير من الرجال يشعرون بالحرج من أزمة التثدي، ويصبحوا غير قادرين على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي كباقي الرجال، بحسب جراح التجميل، الذي أشار إلى أنه «أحيانًا بيكون فيه ألم في الثدي».

وأوضح أن جراحة إزالة نسيج الثدي الزائد، من أكثر الجراحات التي يُنصح بها في تلك الحالات، التي تُزال خلالها الدهون الموجودة بالثديين، وليس أنسجة غدد الثدي نفسها، ولا تتم الجراحة غالبا إلا بإحداث شقوق صغيرة، وغالبًا ما يتراجع التثدِّي الذكري بمرور الوقت دون معالجة، مضيفا: «إذا كان التثدي الذكري بسبب حالة كامنة، مثل قصور الغدد التناسلية، أو سوء التغذية أو التشمُّع، فقد تستلزم الحالة العلاج».

وأشار الدكتور هاني نبيل، خلال الحديث، إلى أن المراهقين الذين لا يوجد لديهم سببا واضحا للتثدي الذكري، فقد يُوصي الطبيب بإعادة التقييم دوريًّا كل 3 إلى 6 أشهر، ليَرى ما إذا كانت الحالة تتحسَّن من تِلقاء نفسها أم لا، وغالبًا ما يَزُول التثدي الذكري دون علاج خلال أقل من عامين.