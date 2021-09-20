6 فوائد لتناول مشروب القرفة بالعسل.. أبرزها علاج الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العسل والقرفة هما من أقوى مكونات المطبخ التي توجد عادة في المنازل لأغراض الطهي والأغراض الطبية ولكن ماذا لو جمعت بين الاثنين؟.. هذا ما يوضحه موقع "food.ndtv".

1.جيد لشفاء الجروح:

عند الجمع بينهما، يشكل كلاهما مكونًا رائعًا لشفاء الجروح والتهابات الجلد المختلفة.

وتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات الموجودة في القرفة الجسم على محاربة الالتهابات.

كما يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين الفعال في تثبيط نمو البكتيريا، ما يسرع من التئام الجروح، لذا ضع زيت القرفة الممزوج بالعسل على الجروح الناتجة عن الالتهابات أو أي مرض آخر للحصول على أفضل النتائج.

2. جيد لمرضى السكر:

القرفة والعسل ممتازان لخفض مستويات السكر في الدم، وبينما تعمل القرفة على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، فإن العسل هو بديل صحي للسكر المكرر، وعلى الرغم من أنه يجب على مرضى السكر تناول العسل بحذر، لأنه لا يخلو من السعرات الحرارية.

3. مكافحة الحساسية المختلفة:

تحتوي القرفة على زيوت أساسية تساعد في علاج الحساسية المختلفة، بالإضافة إلى أن العسل غني بحبوب اللقاح التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك وتساعد على بناء التسامح ضد هذه الحساسية ومكافحتها بشكل طبيعي، وعندما يتم تناول اثنين منهم معًا، فإنهم يميلون إلى تعزيز جهاز المناعة في الجسم.

4. علاج رائع للإمساك:

توفر القرفة تأثيرًا مضادًا للتشنج وبالتالي تمنع التكوينات الغازية في معدتك، كما أنه يخفف من عسر الهضم عن طريق منع إنتاج المواد الكيميائية في الجسم التي تؤدي إلى الالتهاب، ويحتوي العسل على إنزيمات تساعد على الهضم وتساعد في علاج الإمساك، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على موازنة تراكم الأحماض في جسمك.

5. كلاهما يحارب مشاكل الجلد:

كلاهما محمّل بخصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في محاربة مشاكل الجلد مثل خلايا الجلد الميتة، وإفراز الزيت الزائد وظهور الحبوب (حب الشباب والبثور)، كما يحتوي العسل الخام على خصائص مضادة للميكروبات تجعله عاملًا رائعًا لتقليل انتشار البثور.

6. مليئة بالطاقة مع مضادات الأكسدة:

كل من العسل والقرفة مليئين بمضادات الأكسدة الوفيرة التي تعتبر رائعة لصحتك العامة ورفاهيتك، كما أن العسل غني بمضادات الأكسدة الفينول التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يكون هذا المزيج مفيدًا جدًا لمحاربة الجذور الحرة في الجسم والوقاية من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.