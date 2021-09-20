للأشخاص فوق سن الـ40.. تناول هذه الأطعمة تعزز الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من السهل الاعتقاد بأننا لن نفقد ذاكرتنا حتى نصل إلى السبعينيات والثمانينيات من العمر، لكن هذا ببساطة ليس صحيحًا، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن إدراكنا يمكن أن يبدأ في الانخفاض في وقت مبكر من 45 عامًا، ووجدت دراسة أخرى أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر.

لذا، نذكر لكم أفضل الأطعمة التي يمكن أن تعزز الذاكرة بعد سن الـ 40، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- البنجر

يعتبر طعامًا رائعًا لتناوله من أجل تعزيز الذاكرة بسهولة فوق سن الـ 40، نظرا لأنه غني بالأصباغ التي تسمى betalains، والتي تساعد على منع شيخوخة الدماغ المبكرة وفقدان الذاكرة عن طريق الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

- الأسماك

يستخدم الدماغ دهون أوميجا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب، والتي تعتبر ضرورية للتعلم والذاكرة، ويشمل أوميجا 3 مثل السلمون، وسمك التونة.

بالإضافة إلى أن أوميجا 3 تساعد في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ والوظيفة المعرفية.

- بذور الكتان

بذور الكتان ليست فقط مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف، ولكنها تساهم أيضا في تقوية ذاكرتك.

كما أنها غنية بنوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3،وهو حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الضروري لصحة الدماغ.

- اللوز

أن الدهون الصحية من المكسرات والبذور هي المفتاح للحفاظ على دماغ حاد وتقوية ذاكرتك، كما أن اللوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي لا تساعد فقط في خفض الكوليسترول ولكن يمكنها أيضًا تحسين الوظيفة الإدراكية أيضًا.

- البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى

يساعد البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى مثل القرنبيط واللفت على التمتع بذاكرة أفضل، وتحسين الوظيفة الإدراكية.

ويحتوي البروكلي على نسبة عالية من السلفورافان، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الالتهاب، كما أنه غني بالألياف ، وهو أمر مهم لتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، فضلاً عن مساعدة الجسم في الحفاظ على وزن صحي.

- زيت الزيتون

استبدل الزبدة أو المارجرين بزيت الزيتون يعزز صحة الدماغ ، لأن زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول ، والتي تساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي والضرر.