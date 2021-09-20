تعرف على سعر خاتم منى زكي الجديد: جعران مزين بأحجار كريمة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عرف عن الفنانة منى زكي، حبها للحضارة الفرعونية وتأثرها بطرازها، سواء في ارتداء ملابس أو إكسسوارات بتصميمات من وحي الحضارة العريقة، ومشاركة صورها مع متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت منى زكي، صورة ليديها مستعرضة خاتم ترتديه من الطراز الفرعوني، يأخذ شكل الجعران، ويحمل اسم «Khepri Scarab» مزين بأحجار السترين، أحد أنواع الأحجار الكريمة، ووجهت الشكر إلى مصممة الخاتم رشا منصور.

كم يبلغ سعر خاتم منى زكي؟

بحسب موقع المصممة رشا منصور، فإن خاتم منى زكي، من الذهب عيار 18 قيراط، ويصل سعره إلى 1330 دولارا، أي قرابة 21 ألف جنيه مصري.

إطلالات منى زكي بالزي الفرعوني

تميزت الفنانة منى زكي، بظهورها بإطلالات فرعونية، سابقة كانت أبرزها مشاركتها في حفل نقل المومياوات، الذي أقيم في أبريل الماضي، إذ تألقت بارتدائها فستان من اللون الأزرق، من صيحة الأكتاف العريضة المنسدلة البليسة، ذو فتحة صدر على شكل حرف (V)، وارتدت حول الرقبة قراط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي، واعتمدت أيضًا على تسريحة الشعر المنسدل الملموم، والألوان الهادئة بالمكياج.

وظهرت منى زكي، في الحفل، وهي تقف على باب المتحف المصري بميدان التحرير، لحظة خروج الموكب، في رحلته الذهبية الأخيرة، للمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وقبل ذلك، ظهرت الفنانة منى زكي، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة لعام 2019، مرتدية فستان أبيض من توقيع مصممة الأزياء ميريام نظمي، ونسقت إطلالتها الإستايلست مي جلال.

واستوحى تصميم الفستان من الطراز الفرعوني بالنقوش الذهبية المميزة، نسقت معه قصة الشعر المنسدل والمكياج الناعم البسيط، واعتمدت على الإكسسوارات العريضة من توقيع عزة فهمي.