طبيبة تحذر الأمهات من وضع البيض في اللانش بوكس: خطورة كبيرة على الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام العام الدراسي الجديد، الذي تستعد له الأمهات مع أطفالهن بشكل خاص، من خلال التحضير لمستلزماته بداية من تجهيز الزي مدرسي، وشراء لانش بوكس مناسب للطفل، فضلًا عن الأطعمة والمواد الغذائية الصحية، التي يتم وضعها بداخله، للحفاظ على صحة الطفل، وتقديم ما يساعده على التركيز خلال يومه الدراسي.

مكونات اللانش بوكس

عادة ما تحرص الأمهات، على تقديم المواد ذات القيمة الغذائية العالية، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات وعنصر البروتين، لوضعها داخل «اللانش بوكس»، الخاص بالطفل، من بينها، البيض، ومنتجات الألبان، كالجِبن بأنواعها المختلفة، وأيضًا بعض ساندويتشات اللحوم الباردة، والبانيه، والخضروات والفاكهة، والعصائر، وغيرها من المواد المختلفة.

احذري وضع البيض داخل اللانش بوكس

عن حرص الأمهات بشكل كبير على وضع البيض داخل اللانش بوكس، وجهت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحذيرًا من تقديمه للطفل ضمن الوجبات، المعدة له أثناء الذهاب إلى المدرسة.

تقول خبيرة التغذية خلال تصريحاتها لـ«هن»، إن البيض سريع التعرض للفساد، إذ يجب تناوله بصورة سريعة، خلال يوم الطفل الدراسي، قبل مرور ساعات طويلة بعد إعداده: «الطفل بيقعد ساعات طويلة عشان يبدأ يفطر، وده بيخلي البيض يفسد بسرعة».

وشددت «مروة»، على أن فساد البيض، يؤدي إلى حدوث تسمم بكتيري لمتناوله، ما يشكل خطورة كبيرة عند وضعه داخل لانش بوكس الطفل، ومرور ساعات طويلة قبل تناوله.

نصائح عند إعداد الـ«لانش بوكس»

قدم موقع «healthy» الأمريكي، مجموعة من النصائح المهمة، التي يجب اتباعها عند تحضير اللانش بوكس الخاص بالطفل، هي:

- تجنب وضع المعلبات والحلوى، التي تحتوي على نسبة سكر عالية.

- وضع مواد بروتينية مثل اللحوم والدجاج.

- وضع بعض الفواكه والخضروات، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.