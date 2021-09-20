لو نصيبك اتأخر.. 5 خطوات تزيل موانع الزواج أمام الفتيات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«الزواج قسمة ونصيب»، الجملة الأكثر شيوعا على الألسنة، عند الحديث عن تأخر الارتباط، لكن هل يجوز للإنسان الامتناع عن الزواج، نظرًا لظروفه الاقتصادية الصعبة؟ سؤال يراود أذهان الكثيرين، وقرر أحدهم الاستعانة بدار الإفتاء المصرية، للوصول إلى رأي شرعي حاسم.

الزواج ليس واجبا

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، مؤكدا أن الزواج ليس واجبًا حتى يكون السؤال إذ كان حلال أم حرام، فالزواج لا يجب إلا إذا كان دافعًا للإنسان عن الوقوع فى الفواحش والمحرمات، وعلى الإنسان الاستغفار كثيرًا، وهو من أسباب جلب الرزق، ويقول الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

وتابع أمين لجنة الفتوى، بأنه على الإنسان الدعاء كثيرًا، وعقد نية الزواج لتحصين النفس، فإن من الثلاثة الذين حق على الله إعانتهم، «الناكح» أي الذي يريد أن يتزوج مريدا العفاف، كما ورد فى الحديث الشريف.

5 نصائح للفتاة الراغبة في الزواج

في سؤال آخر تلقاه الشيخ أشرف الفيل، أحد شيوخ الأزهر الشريف، خلال لقائه في برنامج «اسأل مع دعاء» الذي تقدمه الإعلامية دعاء فاروق، استفسرت فتاة تأخرت في الزواج، وتخاف أن يمر بها العمر دون أن تتزوج، عن الأمور التي يمكن أن تفعلها لتحقيق رغبتها في الزواج.

وقدم الشيخ أشرف الفيل، 5 نصائح للفتاة الراغبة في الزواج، أو حتى المرأة المطلقة أو الأرملة، هي:

- نسيان مسألة الزواج، وعدم التفكير كثيرًا، والخوف من تقدم العمر دون زواج، وعندما يتقدم عريس، تعاملي مع الأمر بشكل عادي.

- الالتزام بقراءة سورة البقرة يوميًا.

- مع تقدم عريس عليكِ بقراءة سورة يس مع سورة البقرة، أو بمفردها، لأن من أفضال سورة بس تفتح لك المجال.

- تناول 7 من أي نوع من التمور، على الريق، فمن يتناولهم لا يصيبهم سحر ولا حسد.

- الصلاة ركعتين كل يوم ليلًا، والدعاء لله بما تتمنيه.