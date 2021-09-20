أفكار أزياء للبدينات من وحي إطلالات حفل جوائز إيمي 2021: فستان طويل وتوكة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهدت فعاليات الدورة 73 من حفل توزيع جوائز «إيمي» التليفزيونية 2021، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد عدد من نجمات ونجوم الفن من مختلف أنحاء العالم على السجادة الحمراء.

وتنوعت إطلالات النجوم خلال بالحفل، بين مجموعة من الأزياء المميزة، وتألقت الفنانات ذوات الأجسام الممتلئة، اللائي يعانين من السمنة، باختيار تصميمات مميزة وأنيقة، عبرت عن شخصياتهن المختلفة، فلم يمنع حجمهن الزائد، تواجدهن على السجادة الحمراء للحفل العالمي.

إيدي براينت

أطلت الممثلة الأمريكية، إيدي براينت، بفستان من الشيفون، زيتي اللون، وطويل أسفل الركبة، ذو أكمام طويلة، وبه نقوش بالورود الحمراء الرقيقة، معتمدة على تسريحة الشعر المموج الانسيابي، مع وضع «توكة» حمراء اللون.

نيكول باير

بفستان «أوف شولدر» واسع ومنفوش للغاية باللون البنفسجي، ظهرت الممثلة الكوميدية الأمريكية، نيكول باير، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بفعاليات الحفل.

أكيلا جرين

ارتدت المحامية وكاتبة السيناريو الأمريكية أكيلا جرين، فستان لامع طويل للغاية، باللون الأزرق الفاتح، بأكمام طويلة.

باني فيلدستن

بفستان لامع مصمم من «البيلسيه» باللون «البصلي»، تميز بطوله وأكمامه النصفية، تألقت الفنانة والمطربة الأمريكية، باني فيلدستن، على السجادة الحمراء.

أوزو أدوبا

أطلت الممثلة الأمريكية، أوزو أدوبا، بفستان «أوف شولدر» باللون الفوشيا، تميز بطوله الواضح أيضًا.

ليلى سوهان

تميزت إطلالة السيناريست المكسيكية، ليلى سوهان، بالأناقة، حيث ارتدت فستان «أوف شولدر» منفوش، باللون الأسود.

«تيد لاسو» و«ذا كراون» يحصدان جوائز «إيمي»

حصدت مجموعة من الأعمال الشهيرة جوائز تقديرية، بينها: المسلسل الكوميدي «تيد لاسو»، والعمل الدرامي «ذا كراون»، الذي يدور حول العائلة البريطانية المالكة، التي وُزعت في لوس أنجليس، بحسب «سكاي نيوز عربية».

حفل جوائز «الإيمي» التليفزيونية 2020

جدير بالذكر أن الدورة السابقة من الحفل إيمي العالمي، شهدت قرارًا بإلغاء الفعاليات على الأرض، وتوزيع الجوائز افتراضيا عبر تقنية الفيديو، وذلك تزامنًا مع تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».