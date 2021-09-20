مشجرة وبـ«ترتر».. أغرب الأزياء الرجالي في حفل جوائز إيمي 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

انطلق صباح اليوم، حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية الأبرز، في الولايات المتحدة الأمريكية، الحفل الذي اعتاد حضوره الآلاف، لكن نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، حضر نسخته الـ73 قرابة 500 ضيف فقط من الفنانين.

وكالعادة شهد الحفل إطلالات غريبة ومميزة للفنانين، لكن حضور كثير من الفنانين الرجال ملفتا للغاية، نظرا للإطلالات شديدة الغرابة التي أطلوا بها على السجادة الحمراء، التي جاء معظمها متشابه تماما مع الملابس النسائية، أو تحمل قصاتها طابع حريمي، بخلاف الأزياء التي اتخذت طابع غير مألوف، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز الإطلالات الغريبة للفنانين الرجال.

ليزلي أودوم

ليزلي أودوم هو ممثل ومغني أمريكي، عمل في مجالات فنية مختلفة بداية من التليفزيون والسينما، حتى الإنتاج المسرحي، وجاء حضوره حفل توزيع جوائز الإيمي ملفت للأنظار، بعدما ارتدى بدلة بيضاء مزينة بالترتر واللولي، وأسفل البدلة «تيشرت» بالشكل ذاته، وكذلك أيضًا الحذاء، الذي لم يختلف عن الملابس.

بيلي بورتر ‏

بيلي بورتر، المغني والممثل الأمريكي، الذي حصل قبل ذلك على جوائز عدة منها: توني وجرامي، تميز أيضًا بإطلالته الغريبة، إذ ارتدى بدلة سوداء متخذة شكل الطاووس، مزودة بكرانيش في ظهر البدلة وعلى الأكتاف، وأيضًا حذاء ذو كعب عريض وطويل وحلق في الأذن.

جون باتيست

لم يختلف المغني والعازف الأمريكي جون باتيست عن سابقيه، إذ اختار ارتداء بدلة «مشجرة» من ألوان متعددة ومختلفة الشكل.

دان ليفي

ظهر الممثل الكندي والمخرج الكوميدي دان ليفي، في الحفل مرتدي بدلة زرقاء غريبة الشكل، أخذت شكل الروب، مزينة بحزام من الجانب، وأيضًا ارتدى حذاء ذو كعب عريض.

دافييد ديجز

‏أطل دافييد ديجز، الممثل والمغني والرابر الأمريكي، ببدلة لامعة أشبه بالبدل النسائية اللامعة، التي ترتدى على الأغلب في السهرات الليلية.

ليون بريدجز

ليون بريدجز، المغني والمؤلف الأمريكي، الذي ولد في 13 يوليو 1989، في الولايات المتحدة الأمريكية، اختار أن يشارك في حفل توزيع جوائز الإيمي، وهو مرتدي بدلة مزودة بـ«زراير» غريبة الشكل.

كينان طومسون

لم يختلف الممثل الكوميدي الأمريكي كينان طومسون، في إطلالته الغريبة، إذ ارتدى بدلة من اللون «البينك»، وهو اللون المميز للنساء أكثر من الرجال.

حفل جوائز «الإيمي» التليفزيونية

يذكر أن حفل جوائز الإيمي، ألغيت فعالياته العام الماضي، وأقيم افتراضيا، بسبب انتشار الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وحين أقيم هذا العام جاء تحت ظروف مشددة، تم تخفيض أعداد الحضور، وشهد الحفل توزيع جوائز الأعمال المميزة للعديد من الأعمال، من بينها المسلسل الكوميدي «تيد لاسو»، والعمل الدرامي «ذا كراون».