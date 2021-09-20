الامارات | عمرو دياب يتسبَّب بطلاق زوجين أردنيَّين

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتسبَّب بطلاق زوجين أردنيَّين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبَّب حفل مرتقب للفنان المصري عمرو دياب في الأردن بطلاق زوجين أردنيين.

وفي التفاصيل، حسب مواقع إخبارية أردنية ونشطاء مواقع التواصل، فقد قام الزوج بأخذ قرض من مؤسسة للمساعدات باسم زوجته، واعداً إياها بشراء قطعة ذهب لها بالمبلغ. لكن الزوجة فوجئت لاحقاً بأن الزوج قد اشترى بالنقود تذكرتين لحضور حفل الفنان المصري الذي يقام في مدينة العقبة الساحلية الشهر المقبل.

وعلى إثر ذلك نشبت مشكلة وملاسنة حادة بين الزوجين انتهت بالطلاق. ولم يُعرف إن كان الزوج قد اشترى التذكرتين له ولزوجته أو لشخص آخر خطط لأن يرافقه في حضور الحفل.

ويذكر ان ارتفاع أسعار التذاكر لحفل دياب في الأردن قد أثار لغطاً واحتجاجات في الصحف وعلى مواقع التواصل حيث تخطى سعر التذكرة الواحدة الـ 400 دولار، كما استهجن كثيرون نفاد التذاكر خلال ربع ساعة من طرحها، في مجتمع يعاني من ضائقة اقتصادية وتنامي نسب الفقر والبطالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news