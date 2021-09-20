هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يعرف الكثيرون أن الإكثار من تناول السمك يسبب ضررًا كبيرًا على الصحة، ولذلك تنصح الهيئات المهنية الصحية، بتناول حصتين على الأقل من الأسماك في الأسبوع، وفقًا لما ذكره موقع express.

وفي هذا الإطار حذر طبيب التغذية نورماند هارد، من احتمالية حدوث آثار سلبية عند مستويات عالية جدًا من استهلاك الأحماض الدهنية أوميغا 3، فيمكن أن يسبب الكثير من الأسماك الزيتية مشاكل في المناعة.

-تؤثر على محاربة الأمراض

وقال إن الإستجابة المناعية المختلة لاستهلاك الأحماض الدهنية أوميغا 3 المفرطة يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض الميكروبية، مثل البكتيريا.

وأفاد بأن هناك أشخاص يتناولون السمك بشكل مفرط، فقد يتناولون جرعات عالية من مكملات أوميغا 3 وتناول من أربعة إلى خمسة أطعمة غنية بالأوميغا 3 يوميًا، منوهًا إلى أنه من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة إفراط شخص ما، فقد تكون هناك مجموعات فرعية من أولئك الذين قد يكونون معرضين لخطر استهلاك كميات زائدة من هذه الأحماض الدهنية.

ووجدت الأبحاث أن إطعام الفئران كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية أدت إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب القولون وتغير المناعة، فحذرت هيئة الصحة الوطنية NHS من أن الأسماك الزيتية يمكن أن تحتوي على مستويات منخفضة من الملوثات التي يمكن أن تتراكم في الجسم.

-تأثيره على الحمل والرضاعة

لهذا السبب هناك توصيات قصوى لعدد الحصص التي يجب أن تتناولها بعض المجموعات كل أسبوع، فيُنصح الحوامل والمرضعات بتناول ما لا يزيد عن حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع، كما ينطبق هذا الحد الأعلى لاستهلاك الأسماك الزيتية أيضًا على النساء اللواتي يخططن للحمل في المستقبل والفتيات الصغيرات، فقد تؤثر زيادة الملوثات في الجسم على نمو الجنين في المستقبل.

-تحذيرات من الأسماك البيضاء

من ناحية أخرى، تعتبر الأسماك البيضاء آمنة لتناولها بكميات أكبر؛ فطمأنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنه يمكنك أن تأكل بأمان أكبر عدد تريده من الأسماك البيضاء في الأسبوع.

ومع ذلك، هناك بعض المحاذير، من احتواء بعض الأسماك البيضاء على مستويات مماثلة من الملوثات مثل الأسماك الزيتية، لذلك لا تأكل أكثر من حصتين من الأسماك البيضاء التالية:

-الدنيس

-سمك باس البحر

-سمك الترس

-سمكة الهلبوت

-سمك السلمون الصخري.

هذا يعني أنه إذا كان لديك جزء من سمك القاروص في إحدى الأمسيات، والماكريل (سمكة زيتية) في يوم آخر، فلا يجب أن تأكل المزيد من الأسماك لهذا الأسبوع.

-خطر التسمم الغذائي

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تناول الكثير من فيتامين (أ) على مدى سنوات عديدة يمكن أن يكون ضارا، فيحمل تناول الأسماك أيضًا خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، مما قد يؤدي إلى:

-غثيان

-التقيؤ

-إسهال

-الصداع

-خدر

-صعوبات في التنفس

-فقدان الذاكرة

الارتباك

-وجع بطن.

وقالت الخدمة الصحية الوطنية إن الحساسية من الأسماك أو المحار شائعة جدا ويمكن أن تسبب ردود فعل شديدة.