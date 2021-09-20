الدنيا اتقلب حالها.. رجال بـ«فساتين» وسيدات بـ«بدل» في حفل جوائز إيمي 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهد حفل توزيع جوائز إيمي التليفزيونية 2021، منذ انطلاقه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مجموعة من الإطلالات الغريبة، التي ظهر بها كثير من النجوم، أثناء توافدهم على السجادة الحمراء، لحضور فعاليات الحفل العالمي في دورته الـ73.

إطلالات غريبة للرجال والنساء

لفت العديد من المشاهير من الرجال والنساء، الأنظار نحوهم، بسبب ظهورهم بإطلالات غير معتادة وغير مألوفة، إذ ظهرت بعض النجمات بإطلالات رجالية، وعلى النقيض اكتست السيدات بأزياء الرجال.

بيلي بورتر

ظهر الممثل والمغني الأمريكي، بيلي بورتر، خلال الحفل بإطلالة غريبة، بقصة نسائية ولا تمت للأزياء الرجالية بصلة، تمثلت في «جامب سوت» سوادء اللون، ذات أكمام منفوشة كذيل الطاووس، فيما ارتدى أيضًا مجموعة من المجوهرات النسائية اللامعة، عبارة عن عقد ومجموعة من الخواتم وحلق كبير.

دان ليفي

ببدلة زرقاء اللون، أطل الممثل الكندي دان ليفي، على السجادة الحمراء خلال فعاليات الحفل، لكنها لم تكن عادية، إذ جاءت طويلة حد الركبتين، وبها رابطة جانبية على شكل «فيونكة»، تتشابه مع بعض الإطلالات النسائية.

إيمي فولر

أطلت الممثلة الأمريكية، إيمي فولر، على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا لامعًا، يعلوه سترة رجالية باللون الأسود، ويتوسطها حزام رقيق.

ريتا ويلسون

فاجأت النجمة الأمريكية ريتا ويلسون، حضور حفل توزيع جوائز إيمي العالمية، بارتداء سترة رجالية سوداء اللون، أسفلها «توب» لامع.

سميرة وايلي

ارتدت الممثلة الأمريكية سميرة وايلي، بدلة رجالية بشكل كامل، تمثلت في سترة وبنطال باللون الأسود، أسفلهما قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء.

حفل جوائز «الإيمي» التليفزيونية

يشار إلى أن الحفل العالمي الشهير، شهد خلال العام الماضي، بعض التداعيات الاستثنائية، إذ جرى إلغاؤه وإقامته فعالياته بالكامل افتراضيا، بالتزامن مع تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«تيد لاسو» و«ذا كراون» يحصدان جوائز «إيمي»

حصدت العديد من الأعمال المميزة، العديد من جوائز إيمي التلفزيونية، من بينها: المسلسل الكوميدي «تيد لاسو»، والعمل الدرامي «ذا كراون»، الذي يدور حول العائلة البريطانية المالكة، التي وُزعت في لوس أنجليس، بحسب «سكاي نيوز عربية».