طريقة عمل السمك السنجاري في المنزل.. المقادير «بسيطة» والطعم «ولا أجدع شيف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك السنجاري، من أكثر الأكلات البحرية المفضلة لدى كثير من الناس، نظرا لمذاقه الطيب والشهي وفوائده الغذائية المتعددة، إذ تتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأشكال مختلفة، ومع ذلك يبحثن دائما عن وصفات جديدة لتقديمه لأفراد أسرتها، وفي السطور التالية نقدم إليكِ طريقة عمل السمك السنجاري في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير السمك السنجاري

سمك بوري.

بصل.

ثوم.

جزر.

طماطم.

كرفس.

شطة.

كزبرة خضراء.

ليمون.

كمون.

فلفل حار.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

طريقة عمل السمك السنجاري

- افرمي الليمون مع البصل والفلفل الحار والشطة والجزر والكرات والكرفس والملح والفلفل والثوم والكمون.

- ضعيهم في طاسة بها زيت على النار، وقلبيهم حتى يحمر لونهم، مع إضافة ملح وفلفل وعصير ليمون.

- قطعي كل من الفلفل الألوان والبصل والطماطم حلقات، ورصي الحلقات في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- رشي عليهم ملح وفلفل وزيت، وضعي السمك المفتوح من البطن على الخضروات في الصينية.

- رشي عليها ملح وفلفل، واحشيها بالحشو المعد سابقا، وادخلي الصينية فرنا ساخنا حتى تنضج، ثم قدميها.

مقادير عمل السمك السنجاري البورسعيدي

كيلو سمك بوري نظيف.

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشور.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثمرة طماطم كبيرة.

½ ثمرة فلفل أخضر.

½ ثمرة فلفل أحمر.

½ ثمرة فلفل أصفر.

قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات.

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة.

¼ كوب كرفس مفروم.

5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

معلقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل السمك السنجاري البورسعيدي

- تسخين الفرن عند درجة حرارة 220.

- فتح السمك من الرأس إلى الذيل، وتنظيف داخله جيدًا، ثم فرده مفتوحًا في صينية، ويترك جانبًا.

- تتبيل السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، ثم رش زيت الزيتون على الوجه.

- على نار متوسطة، تسخين الزيت، ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

- إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقة، ثم إضافة الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور والفلفل الملّون، وتقليبه لمدة 5 دقائق.

- إضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزنجبيل وباقي الكمون، والقليل من الكرفس المفروم، وتقليبه.

- رفع الخضار من على النار، ثم إضافة عصير الليمون، وتقليبه.

- تغليف صينية الفرن بورق فويل، ثم فرد السمك في الصينية مفتوحًا.

- فرد الخضار فوق السمك، ثم توزيع باقي الكرفس والبقدونس على الوجه.

- وضع الصينية في الفرن.

- وضع السمك السنجاري في أطباق التقديم، وتزينها بشرائح الليمون.