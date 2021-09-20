«مش بالأكل الكتير».. 5 أسباب وراء زيادة الوزن منها التوتر وتكيس المبايض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإفراط في تناول الطعام، هو السبب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن، لكن ثمة أسباب أخرى ربما ليس لها علاقة بتناول الطعام الكثير، لكنها تؤدي أيضًا إلى الوزن الزائد، وبحسب دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن المراقبة الصارمة لتناول السعرات الحرارية لا تلعب دورا كبيرا في إنقاص الوزن، فثمة أسباب أخرى تتعلق بزيادة الوزن، إذ إن نوعية الأطعمة أيضًا تؤثر على ذلك، بحسب ما ذكرته «ميديك فوروم» الروسي، الذي وضع عددا من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وتؤثر سلبيًا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

الأغذية المصنعة

الأغذية المصنعة والمنتجات المصنعة والوجبات السريعة، تساهم سريعًا في كسب الوزن الزائد، لأن هذه المنتجات تحتوي على الدهون الاصطناعية والكربوهيدرات البسيطة، التي يؤدي استيعابها إلى تنشيط العمليات المرتبطة بترسّب الدهون في الجسم، لذلك احذر من الإفراط في تناولها.

متلازمة تكيس المبايض

من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى زيادة الوزن؛ الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، كما أن حوالي من 40 إلى 80 في المئة من النساء المصابات بهذا المرض، هن من أصحاب الوزن الزائد، إذ أن مرض تكيس المبايض، يؤثر على معدل التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى اضطراباته التي تزيد من خطر زيادة كتلة الدهون ومرض السكري.

النشاط البدني غير الكافي

نمط الحياة ذو صلة قوية بالسمنة، فالشخص الذي ليس له أي نشاط بدني تتراكم بداخله الدهون، حتى إذ لم يفرط في تناول الطعام، فإنه سيصبح من الأشخاص ذو الوزن الزائد.

نقص الهرمونات

انخفاض مستوى هرمون اللبتين في الجسم، تتعطل آلياته للتحكم في ترسب الدهون ومع مرور الوقت يؤدي هذا إلى زيادة الوزن تدريجيًا، وغالبًا ما يظهر هذا الانخفاض في الأشخاص الذين يفتقرون إلى النوم بانتظام.

التوتر

أيضًا العوامل النفسية تؤثر سلبًا على جسم الإنسان، إذ إن القلق المفرط والتوتر يعدان من الأسباب وراء زيادة الوزن، فاضطراب الأكل ترتبط به عادات الأكل غير الصحية ومشاكل الوزن.