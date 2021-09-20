فيفي عبده تدافع عن مهنتها: إيه علاقة الرقاصة بالتصرفات الغلط؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين فترة وأخرى، دائما ما تنجح الفنانة والراقصة فيفي عبده في خطف الأنظار إليها وإثارة الجدل، ربما بتصريحاتها الصادمة، أو مقاطع الرقص المختلفة التي تنشرها باستمرار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فيفي عبده، أحد أهم الراقصات المصريات، اللاتي برعن في الرقص الشرقي، ولها قاعدة عريضة بين الجمهور في الجيل السابق والحالي، كما أن لها متابعين عديدين على «السوشيال ميديا».

وعرف عن فيفي عبده بتصريحاتها التلقائية، ودفاعها المستميت عن مهنتها التي لا تزال تمارسها بمقاطع قصيرة مقتضبة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده لـ«هن»: إيه علاقة الرقاصة بالتصرفات الغلط؟

واستنكرت الراقصة فيفي عبده، ربط العديد من الأشخاص مهنة الرقص بالقيام بالتصرفات الخاطئة، قائلة: «إيه علاقة الرقص ولا الرقاصة بالتصرفات الغلط؟ وليه كلمة رقاصة الناس ممكن تتعامل معاها كأنها مهنة لعمل الغلط».

لا تهتم الفنانة الاستعراضية بأحكام البعض عليها بسبب مهنتها، وفقا لما كشفته لـ«هن»: «محبش كلمة أصلها رقاصة، مالها الرقاصة! مهنة وفن، وأنا وغيري كتير قدمنا فيها فن، والسلوكيات دي مرتبطة بالأشخاص مش بالمهنة».

فيفي عبده: دايما بعمل خير وبحس ربنا بيكرمني

ربما قناعتها هي من تسوقها دائما، مهما تكاثرت الأقاويل حولها: «أنا دايما بعمل خير وبحس ربنا بيكرمني، وبيعطيني، وبحب مهنتي وبحب اللي قدمته وبقدمه، ومش بغفل دوري ولا مسؤولياتي».

وكانت الفنانة كشفت لـ«هن»، عن سبب تصريحاتها الجريئة، مؤكدة أنها لا تتعمدها، لكنها تتحدث بتلقائية دائمة دون حسابات، خاصة أنها دوما ما تتفاجئ بالأسئلة الموجهة لها. كما أكدت الفنانة أنها أم إيجابية، لم تعنف بناتها أو تتعدى عليهن بالضرب، مثلما حدث معها في طفولتها.