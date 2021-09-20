الإفتاء: حبس الزوج زوجته ومحاسبتها على كل لفتة «غيرة» تهدد أمنها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال لإحدى مشاهدات برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، جاء فيه: «هل من حقي طلب الطلاق بسبب الغيرة؟».

أنواع من الغيرة مرغوبة

ورد «الورداني»، قائلا إن هناك مستويات من الغيرة، فهناك غيرة يعبر فيها الإنسان لهذا الشخص عن حبه له ويحاول يخاف على أمانه ورعايته، وهناك طريقة للتعامل مع ذلك، خاصة أن السيدة تسعد بهذه الغيرة، ولا تشعر بأنها نوع من التهديد، بل تشعر بأنها مازالت إنسانة مرغوبة ومحبوبة له.

تضييق الرجل على المرأة يهدد أمانها

وأضاف أن الغيرة تتحول لشيء يهدد أمان المرأة عندما يضيق الرجل على المرأة، متابعا: «لما يحبسها ويحاسبها على كل لفتة وكل مكان، ويحاول يكون طول الوقت شاكك في كل تحركاتها».

الغيرة عند المرأة تختلف عن الرجل

وأشار إلى أن الغيرة عند المرأة تختلف عن الرجل، كما أن هناك فرق بين الغيرة والشك، فالأخير يجعل الشخص يسعى لتحويل الشكوك التي لديه إلى واقع، بينما الغيرة يحاول فيها الشخص التحذير من الوقوع في الخطأ، وبالتالي الغيرة تعد مساعدة للإنسان ومحاولة من محاولات معاونة الإنسان.

برنامج تأهيل الوالدين

من ناحية أخرى، تحدث «الورداني» عن تفاصيل برنامج تأهيل الوالدين بمركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، قائلا: «بنحاول نتطرق لكل منبئات ومسببات الطلاق ونعالجها، ففي برنامج المقبلين على الزواج نتعامل مع الأسباب التي منها، عدم مراعاة الطرف الآخر، ونبحث أنماط الشخصيات، و90% من البرنامج أمور مش هانصنفها لأنها أمور شرعية».

الورداني: الزواج ليس الوقوف أمام منصة القضاء

ولفت إلى أن الزواج ليس وقوف الشخص أمام منصة القضاء، وهذا ما تعلمناه من الشريعة، ولكنه مبني على القيم وليس الخصومة، وعندما تحول الزواج لمسألة تعاقدية غابت عنه المودة والرحمة وتراجعت العلاقة.