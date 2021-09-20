اكتشفي خيانة زوجك بحسب برجه الفلكي.. الحوت «مخلص» والعذراء «هايتجوز عرفي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أشخاص كثر يهتمون بمعرفة صفاتهم الشخصية من خلال البرج الفلكي الذي ينتمون إليه، وربما الخيانة الزوجية، من الأمور التي أيضًا يرغبون في معرفتها، إذ تختلف نسبتها من شخص لآخر، كما أنها من المشاكل التي تهدد استقرار العلاقة الزوجية.

المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، تشرح لـ«هن»، نسبة الخيانة عند الرجل، بحسب برجه الفلكي الذي ينتمي إليه.

الحمل: مش هيخونها

رغم أن رجل الحمل دائما ما يتسم بالملل، لكنه لا يفكر في خيانة زوجته، بل ربما يتركها للبحث عن امرأة أخرى للشعور معها بطاقة جديدة.

الثور: هيخون مراته

الخيانة هي الخيار الذي يلجأ إليه رجل الثور إذ لم تلبي زوجته رغباته واحتياجاته.

الجوزاء: متعدد العلاقات

رجل الجوزاء يميل دائمًا إلى البحث عن حياة مختلفة وتعدد العلاقات، لذلك هو رجل تتنوع علاقاته النسائية، ولا ينطبق عليه المثل الدارج «عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة»، فهو يميل لأكثر من حياة.

السرطان: ضعيف

عادة ما يقف رجل السرطان ضعيفا أمام الجنس الآخر، لذلك ربما يخون زوجته لأنه يبحث عادة عن المتعة مع زوجته.

الأسد: رومانسي

تحت اسم الرومانسية، ربما يدخل رجل الأسد في علاقات غير شرعية ومتعددة.

العذراء: هيتجوز عرفي

علاقات حرة دون أن تلزمه بشيء، هو ما يحلم به رجل العذراء، ومن الممكن أن يخون زوجته ويتزوج عرفي.

الميزان: لو جميلة مش هيخونها

رجل الميزان يحب السيدة الجميلة، وإذ كانت كذلك وتشاركه الاهتمامات ذاتها فلن يفكر في خيانتها.

العقرب: فضولي تجاه الجنس الآخر

رجل العقرب يتميز بالفضول الذي يدفعه للكشف عن الجنس الآخر واهتماماته، وإذا أعجبته سيدة أخرى من الممكن أن يخون زوجته.

القوس: لو بيحبك مش هيخونك

رجل الخيانة، إذ وقع في حب زوجته لم يخونها، رغم أنه يحلم بمعرفة امرأة من كل بلد مختلفة.

الجدى: مخلص

الإخلاص، هكذا يتسم رجل الجدي مع زوجته، خاصة إذ كانت تشاركه الاهتمامات والطموح فلن يلجأ إلى خيانتها.

الدلو: بيحب الحرية

«أعطيه حريته» هكذا تضمن زوجة رجل الدلو عدم خيانتها، فإذا وضعت له القيود ربما يلجأ إلى الخيانة ويبحث عن امرأة أخرى.

الحوت: مخلص

رجل الحوت يعرف أنه ضعيف أمام الجنس الآخر، كما أنه شديد الرومانسية، لكنه بمجرد أن يتزوج يصبح مخلصا لزوجته.