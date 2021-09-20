سيدة تنتقم من زوجها بطريقة غريبة بعد اكتشفاها خيانته لها.. قصت شعرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخيانة الزوجية تتعرض لها العديد من السيدات حول العالم، ويعانين منها بصورة كبيرة، وهو ما تعرضت له امرأة في العقد الرابع من عمرها، على يد زوجها مؤخرًا، بعدما اكتشفت مجموعة من الرسائل غير الأخلاقية التي دونها لأخريات على هاتفه، وهو ما دفعها للانتقام منه بطريقة غريبة.

رسائل على الهاتف

وعن طريق الصدفة، اكتشفت الزوجة البريطانية الثلاثينية، خيانة زوجها لها، بعد أن عثرت على مجموعة من الرسائل، غير الأخلاقية، على هاتفه الخلوي، كان قد أرسلها إلى نساء أخريات، مطالبًا منهن إقامة علاقات غير شرعية معهن.

انتقام غريب من الزوجة بعد اكتشافها خيانة زوجها

وسرعان ما قررت الزوجة الانتقام من زوجها، ولكن بشكل لا يتوقعه أحد، إذ قامت بقص شعرها الطويل، نظرًا لحب زوجها الشديد له، بينما يكره هو الشعر القصير، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ووثقت الزوجة لحظة قصها لشعرها، من خلال مقطع فيديو قامت بتصويره ونشرته، عبر حسابها الشخصي بمنصة الفيديوهات «تيك توك»، إذ ظهرت وهي تبكي وتشكو معاناتها من زوجها، قائلة: «سأقوم بقص شعري الطويل، الذي يُفترض أن زوجي يحبه كثيرًا، وذلك بعد أن اكتشفت خيانته لي، بينما نحن نستعد لاستقبال مولود جديد لنا».

ومن ثم شاركت السيدة البريطانية، مقطع فيديو آخر لمظهرها الجديد بالشعر القصير، ما جعلها تبكي، وهي تردد عبارة «يا إلهي أشعر أنني جميلة جدًا».

تفاعل نشطاء «تيك توك»

وسرعان ما حقق مقطع الفيديو أكثر من 12 مليون مشاهدة، وأكثر من 25 ألف تعليق، حيث تفاعل العديد من نشطاء منصة التواصل الاجتماعي مع موقف الزوجة المسكينة، وبادروا بتقديم الدعم المعنوي لها.

وجاء من بين التعليقات: «تبدين مذهلة، لا تدعِ أي شخص يمنعك من أن تكوني أنتِ»، «أنتِ ملكة»، «شعرك الجديد رائع، حياتك الجديدة سوف تزدهر عند تركك لزوجك وحيدًا دون توجيه عتاب له».