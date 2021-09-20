خطيب منة عرفة يفاجئها بصورة جمعتهما قبل الارتباط: «كنت بتفكري في إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، على مفاجئتها بصورة لهما، أثناء تعاونهما في أحد الأعمال الفنية، وذلك قبل ارتباطهما، حيث شارك الصورة معها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

منة عرفة تشارك صورة تجمعها بخطيبها على «إنستجرام»

وشارك خطيب منة عرفة، صورة جمعتهما خلال تصوير أحد المشاهد الخاصة بعمل فني جمعهما، وعلق عليها بقوله: «طبعا هنا مكناش لسه اتعرفنا على بعض.. كنت بتفكري في إيه وقتها؟» بينما حرصت هي على مشاركة الصورة مع جمهورها ومتابعيها على «إنستجرام» وأرفقت معها تعليقًا قالت فيه: «مش فاكرة طبعا بس أكيد بسأل نفسي البريك إمتى».

وفي شهر مايو الماضي، نشر محمود المهدي، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أعلن من خلاله عن ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة، ليؤكد خطبتهما بعد إعلان الفنانة عن خطوبتها دون كشفها هوية خطيبها، ما أثار وقتها الشكوك حول حقيقة الخطبة وهل هي حقيقية أم لا؟

قصة ارتباط منة عرفة ومحمود المهدي

وأوضح المهدي، خلال الفيديو، سبب إعلان منة خطبتها دون الكشف عن اسمه أو نشر صوره قائلًا: «أنا اللي قولت لمنة متنزليش صور ولا حتى حد يعرف».

وتابع خطيب منة عرفة خلال مقطع الفيديو، مُبررًا الطلب: «كنت عاوز الناس تعرفني الأول كممثل لأني داخل فيلم معاها، وبعدين الناس تعرفني معاها، أنا عارفها من أكتر من سنتين، ومكنتش حابب حد يقول إني بستغلها».

وعن الصور التي جمعت بينهما، قال: «الصور دي قديمة وكنا لابسين فيها شتوي».

يُشار إلى أن الفنانة الشابة منة عرفة، كانت أعلنت عن خطبتها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، بنشرها صورة احتوت على «دبلة الخطوبة» ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على ذلك المنشور، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول هوية خطيبها الجديد بعد انفصالها عن البلوجر علي غزلان بأسابيع.