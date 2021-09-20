في دقائق.. مشروبات صحية لأطفالك في وجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما يحرصن الأمهات البحث عن المشروبات الغذائية المفيدة لصحة أطفالهن، والتي يسهل تحضيرها وتقديمها إليهن في الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع تناول وجبة الإفطار، لذلك نقدم لكِ قائمة بأبرز المشروبات الشهية والصحية لأولادك، التي يسهل إعدادها في دقائق داخل المنزل، على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

زبادي بالموز

مقادير عمل زبادي بالموز

لبن

زبادي

موز

عسل

طريقة تحضير زبادي بالموز

استخدمي خلاط كهربائي لخلط المكونات مع بعضها البعض

صبيها في أكواب مع قطع ثلج وقدميها

تمر باللبن

مقادير عمل تمر باللبن

تمر

لبن

طريقة تحضير تمر باللبن

انقعي التمر في اللبن بعد تقطيعه

من الممكن تقديمه على هذا الشكل

من الممكن ضربه في خلاط حتى يصبح سائل ويصب في أكواب ويقدم

مشروب الخوخ أو الفراولة المغذي

نصف كوب خوخ أو فراولة

نصف كوب زبادي

2 مربعات جبنة

ثلج

لبن أو ماء بارد

عسل أبيض

طريقة تحضير الخوخ أو الفراولة المغذي

تخلط مكونات كل مشروب على حدة فى محضرة الطعام ثم يصب و يقدم بالهنا

مشروب اللوز بالشوفان

ربع كوب لوز ني مطحون ناعم

ملعقة كبيرة شوفان

مطحون ناعم حبة تمر

بدون نوى موزة

رشة فانيليا أو قرفة لبن بارد حسب الاحتياج

ثلج حسب الرغبة

طريقة تحضير مشروب اللوز بالشوفان

يتم خلط مكونات كل مشروب على حدة فى محضرة الطعام ثم يصب ويقدم بالهنا

مشروب فواكه ميكس

مقادير عمل مشروب فواكه ميكس

عصير مانجو

عصير برتقال

عصير تفاح أخضر

سكر

ماء

ثلج

طريقة تحضير مشروب فواكه ميكس

تخلط 8 ملاعق من عصير البرتقال أو أي نوع من أنواع الفاكهة، إلى لتر ماء ويضاف السكر حسب الرغبة

ثم يضاف الثلج ويقدم باردا