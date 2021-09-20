محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم يأكلون في وقت متأخر من الليل، حتى عندما لا يكونون جائعين، ما يتسبب في زيادة الوزن.

وفيما يلي، 10 طرق ذكية للتوقف عن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما ذكر موقع "healthline".

1- حدد السبب:

يمكن أن يحدث تناول الطعام ليلاً بسبب الملل والجوع واضطراب الأكل بنهم ومتلازمة الأكل ليلاً، ويمكن أن يساعدك تحديد السبب في اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل المشكلة.

2- حدد محفزاتك:

ستساعدك مراقبة أنماط سلوكك وتحديد ما يحفزك على تناول الطعام في الليل على كسر دورات الأكل العاطفي.

3- استخدم روتينًا:

يمكن أن يساعدك اتباع نظام روتيني لأوقات الوجبات والنوم في كسر دورات السلوك غير الصحية، ويمكن أن يساعد ذلك إذا لم تكن لديك شهية أثناء النهار أو تميل إلى الإفراط في تناول الطعام في الليل.

4- خطط لوجباتك:

يساعد التخطيط لوجباتك ووجباتك الخفيفة في إدارة تناولك للطعام ودرء الجوع.

5- اطلب الدعم العاطفي:

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، فإن طلب المساعدة والدعم من المتخصصين يمكن أن يكون مفتاحًا للتغلب على مشاكل الأكل في الليل.

6- التخلص من الإجهاد:

بدلًا من تناول الطعام، حاول التعامل مع التوتر والقلق باستخدام تقنيات الاسترخاء أو التمارين الخفيفة أو التمدد.

7- تناول الطعام بانتظام طوال اليوم:

سيمنعك تناول وجبات منتظمة من الشعور بالجوع الشديد وسيساعدك على التحكم في رغباتك الشديدة ونبضاتك الغذائية.

8- تناول البروتين في كل وجبة:

من المعروف أن البروتين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، حيث يمكن أن يساعد تناول البروتين في كل وجبة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الليل.

9- تخزين الوجبات الخفيفة الصحية:

حاول تجنب إدخال خيارات الأطعمة منخفضة العناصر الغذائية إلى منزلك، وإذا لم تكن الوجبات الخفيفة المغذية في متناول يدك، فلن تميل إلى تناولها.

10- صرف انتباهك:

إذا كنت تأكل بدافع الملل، فحاول إيجاد شيء آخر تستمتع بفعله في المساء لإبقاء عقلك مشغولاً.