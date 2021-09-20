الامارات | يوديت هيرمان تفوز بجائزة أدبية

شكرا لقرائتكم خبر عن يوديت هيرمان تفوز بجائزة أدبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الكاتبة الألمانية يوديت هيرمان، أول من أمس، على جائزة راينجاو للأدب لعام 2021.

وفازت الكاتبة البرلينية بمبلغ 11111 يورو، عن روايتها «في الوطن».

وقالت لجنة التحكيم في قرارها الصادر في يوليو الماضي: إن «يوديت هيرمان ساحرة أدبية، تصور في نثرها الواضح والدقيق فجوات غريبة ضمن ما يقال بإيجاز، وهي فجوات تمثل أيضاً وعوداً دائمة بالقدرة على ترك سجن الواقع وراءها».

وأضافت اللجنة أن الكاتبة في روايتها «في الوطن»: «تستكشف فضاءات التمكين الذاتي ومهارة صياغة المستقبل الجماعي في عالم هش اجتماعياً وبيئياً».

وكرمت المؤلفة المولودة في برلين عام 1970 بجوائز عدة.

وتمنح جائزة راينجاو للأدب للمرة الـ28 هذا العام، وحصل عليها من قبل الكتاب لبودو كيشهوف وروبرت جيرنهارت وأورسولا كريشيل وشتين نادولني.

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