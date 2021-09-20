الامارات | «تراث الإمارات» يزيّن رفوف «العين للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تراث الإمارات» يزيّن رفوف «العين للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً في مركز زايد للدراسات والبحوث، في فعاليات الدورة الـ12 من معرض العين للكتاب، التي ستنطلق غداً في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويعرض جناح النادي، خلال المعرض الذي يستمر حتى 30 الجاري، مجموعة من الإصدارات النوعية التي يصدرها مركز زايد للدراسات والبحوث، التي تتنوّع بين الإصدارات التراثية والتاريخية والثقافية.

ومن العناوين التي يعرضها الجناح كتاب «العين مدينة التاريخ والحضارة» للباحثة شمسة الظاهري، و«الفلكلور في مجتمع الإمارات.. الأصالة والتنمية» للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، و«وقفات في تاريخ الإمارات» للدكتور سيف بن عبود البدواوي، و«الهوية الوطنية الإماراتية في الشعر النبطي» للباحث فهد المعمري، و«ذاكرة الطين.. شواهد من التراث المعماري والعسكري» للدكتور محمد فاتح صالح زغل، بالإضافة إلى مجموعة من الدواوين الشعرية، لاسيما المتعلقة بشعراء منطقة العين.

من جهتها، قالت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، فاطمة المنصوري، إن «هذه المشاركة تأتي استمراراً لنشاط النادي وحرصه على التواجد في جميع المحافل الثقافية، خصوصاً معارض الكتب التي يبرز من خلالها إصداراته المتنوعة لضمان وصولها إلى قطاع عريض من القراء، في محاولة جادة ومستمرة من المركز لإثراء الحركة الفكرية والثقافية في الدولة، تماشياً مع أهداف النادي المتمثلة في المحافظة على تراث الدولة، وتعليم وتثقيف الأجيال بتقاليد الآباء والأجداد».

وأشارت إلى أنه في إطار الاحتفاء بمدينة العين وإبراز موروثها الثقافي والحضاري يشارك المركز في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بعدد من المحاضرات والأمسيات الشعرية التي يقدمها نخبة من الباحثين والأكاديميين والشعراء، ومن بينها محاضرة بعنوان «العين في كتابات الرحالة» يقدمها الباحث والمؤرخ الدكتور حمدان راشد الدرعي، ومحاضرات أخرى عن «تاريخ القصيد»، و«القلاع والحصون في مدينة العين»، و«أضواء على مهرجان العين السينمائي». كما ينظم المركز أمسية شعرية بعنوان «العين في عيون الشعراء» بمشاركة عدد من المبدعين.

فاطمة المنصوري: «مركز زايد للدراسات والبحوث يشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بمحاضرات وأمسيات شعرية».

الجناح سيعرض مجموعة من الدواوين الشعرية، لاسيما المتعلقة بشعراء العين.

إصدارات مركز زايد للدراسات تتنوّع بين التراثية والتاريخية والثقافية.

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