الامارات | عبور مذهل على حبل مشدود.. من برج إيفل حتى المسرح الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن عبور مذهل على حبل مشدود.. من برج إيفل حتى المسرح الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم لاعب الأكروبات الفرنسي ناثان باولين، أول من أمس، عرضاً رائعاً، وذلك بالمشي على حبل مشدود بين برج إيفل والمسرح الوطني في باريس.

وقطع باولين مسافة تبلغ أكثر من 670 متراً عابراً نهر السين في إطار سلسلة من الفعاليات التي تشهدها فرنسا بمناسبة يوم التراث الوطني.

وكانت نقطة الانطلاق من برج إيفل على ارتفاع 68 متراً، ثم عبر نهر السين للوصول إلى برج المسرح على ارتفاع 56 متراً. وتعد هذه المسافة الأطول للمشي على حبل مشدود في بيئة حضرية.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إكمال المسار، إذ قام مغامر آخر في عام 1989 بتنفيذ العبور المذهل بمناسبة الذكرى المئوية لبرج إيفل.

وفي 2019، أدى باولين مغامرة أخرى بالمشي على حبل مشدود بارتفاع 150 متراً ولمسافة 510 أمتار بين ناطحتي سحاب في باريس.

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