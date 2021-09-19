أفضل 5 طرق لتناول الطعام في طريقك إلى الحصول على بطن مسطح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من الناس من مشكلة دهون البطن، تلك المشكلة التي قد يصعب حلها، حتى مع اتباع نظام غذائي معين أو ممارسة الرياضة، ويكون فقدان الوزن مصدر قلق كذلك فقدان دهون البطن مهمة شاقة بسبب طبيعتها العنيدة.

وفي هذا التقرير نقدم مجموعة من الطرق للحصول على بطن مشدودة ومسطحة، بحسب ما نشر موقع timesnownews.

وقد يعمل النظام الغذائي الغني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية بشكل أفضل لفقدان الوزن، كذلك العمل على عضلات البطن دون توقف وتناول الأطعمة الصحيح، وتتمثل الخطوة الأولى نحو شد البطن في الحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية السكرية والأطعمة الخالية من السعرات الحرارية.

على الرغم من أنها عملية متعددة الخطوات، فإن أهم خطوة نحو إنقاص الوزن للحصول على معدة مسطحة تبدأ بتناول الأطعمة الصحيحة، في حين أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية يعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن.

فيما يلي أهم خمسة طرق يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف إنقاص الوزن أثناء نحت معدة مسطحة.

-تناول الطعام ببطء

لا يكفي تناول الطعام الصحي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ويقترح الخبراء أيضًا الاستمتاع بها ببطء للتأكد من أن الوجبات الصحية لا تدفع بطنك بالغازات، ويمكن أن تؤدي الحبوب الكاملة والخضروات الصليبية واللحوم الخالية من الدهون عند تناولها كثيرًا وبسرعة كبيرة إلى الغازات والانتفاخ لأن الأمعاء قد تفشل في هضم الكثير أثناء التنقل، ولتجنب خطر حدوث انتفاخ في البطن، التزم بحيلة أكثر شمولية تتمثل في تناول وجباتك.

-تجنب السعرات الحرارية السائلة

تتراكم السعرات الحرارية السائلة من خلال المشروبات السكرية والمشروبات الغازية المعبأة والمشروبات الكحولية وحتى عصائر الفاكهة الطازجة، في حين أن عصائر الفاكهة هي نظير صحي للبقية، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

يوصي الخبراء بالحصول على حصتك من السعرات الحرارية عن طريق تناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف لأنها تحفز الشعور بالامتلاء في وقت أقرب على عكس المشروبات التي يمكن للمرء الاستمتاع بها دون توقف.

-تدرب على الأكل الواعي

في الوقت الذي يكون فيه معدل حدوث التوتر والقلق مرتفعًا للغاية، يفشل الكثيرون في إدراك أهمية الأكل اليقظ، عندما يفرط الناس في تناول الأطعمة غير الصحية للحد من الاكتئاب، المعروف باسم مفهوم الأكل تحت الضغط، فإنهم لا يدركون كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة بمرور الوقت، لذلك تأكد من أن وجباتك تدور حول إرضاء الجوع وتغذية جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

-توقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالامتلاء

عندما يتعلق الأمر بتراكم دهون البطن، يحدث معظم ذلك بسبب الانتفاخ المرتبط بالإفراط في تناول الطعام أو الغازات أو الأكل دون توقف أثناء التنقل، ويوصي الخبراء بالتوقف قبل أن تبدأ في الشعور بالامتلاء، فبهذه الطريقة، يمكنك منع الإفراط في التزود بالوقود وتراكم دهون البطن بمرور الوقت.

-تجنب مواعيد العشاء وتناول الغداء

إن تناول الكثير في الليل قبل ساعات فقط من الذهاب للنوم هو أحد العادات الصحية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، والخروج في موعد العشاء يعني ملء المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى وحتى جولة إضافية من المشروبات.

إذا كنت تعمل من أجل الحصول على بطن مسطح، يقترح الخبراء الذهاب في موعد غداء بدلاً من ذلك بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على مزيد من الوقت لهضم الوجبة، والتعرق قليلاً وعدم تناول المزيد في اليوم لمنع زيادة الوزن.

كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من الناس من مشكلة دهون البطن، تلك المشكلة التي قد يصعب حلها، حتى مع اتباع نظام غذائي معين أو ممارسة الرياضة، ويكون فقدان الوزن مصدر قلق كذلك فقدان دهون البطن مهمة شاقة بسبب طبيعتها العنيدة.

وفي هذا التقرير نقدم مجموعة من الطرق للحصول على بطن مشدودة ومسطحة، بحسب ما نشر موقع timesnownews.

وقد يعمل النظام الغذائي الغني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية بشكل أفضل لفقدان الوزن، كذلك العمل على عضلات البطن دون توقف وتناول الأطعمة الصحيح، وتتمثل الخطوة الأولى نحو شد البطن في الحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية السكرية والأطعمة الخالية من السعرات الحرارية.

على الرغم من أنها عملية متعددة الخطوات، فإن أهم خطوة نحو إنقاص الوزن للحصول على معدة مسطحة تبدأ بتناول الأطعمة الصحيحة، في حين أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية يعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن.

فيما يلي أهم خمسة طرق يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف إنقاص الوزن أثناء نحت معدة مسطحة.

-تناول الطعام ببطء

لا يكفي تناول الطعام الصحي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ويقترح الخبراء أيضًا الاستمتاع بها ببطء للتأكد من أن الوجبات الصحية لا تدفع بطنك بالغازات، ويمكن أن تؤدي الحبوب الكاملة والخضروات الصليبية واللحوم الخالية من الدهون عند تناولها كثيرًا وبسرعة كبيرة إلى الغازات والانتفاخ لأن الأمعاء قد تفشل في هضم الكثير أثناء التنقل، ولتجنب خطر حدوث انتفاخ في البطن، التزم بحيلة أكثر شمولية تتمثل في تناول وجباتك.

-تجنب السعرات الحرارية السائلة

تتراكم السعرات الحرارية السائلة من خلال المشروبات السكرية والمشروبات الغازية المعبأة والمشروبات الكحولية وحتى عصائر الفاكهة الطازجة، في حين أن عصائر الفاكهة هي نظير صحي للبقية، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

يوصي الخبراء بالحصول على حصتك من السعرات الحرارية عن طريق تناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف لأنها تحفز الشعور بالامتلاء في وقت أقرب على عكس المشروبات التي يمكن للمرء الاستمتاع بها دون توقف.

-تدرب على الأكل الواعي

في الوقت الذي يكون فيه معدل حدوث التوتر والقلق مرتفعًا للغاية، يفشل الكثيرون في إدراك أهمية الأكل اليقظ، عندما يفرط الناس في تناول الأطعمة غير الصحية للحد من الاكتئاب، المعروف باسم مفهوم الأكل تحت الضغط، فإنهم لا يدركون كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة بمرور الوقت، لذلك تأكد من أن وجباتك تدور حول إرضاء الجوع وتغذية جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

-توقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالامتلاء

عندما يتعلق الأمر بتراكم دهون البطن، يحدث معظم ذلك بسبب الانتفاخ المرتبط بالإفراط في تناول الطعام أو الغازات أو الأكل دون توقف أثناء التنقل، ويوصي الخبراء بالتوقف قبل أن تبدأ في الشعور بالامتلاء، فبهذه الطريقة، يمكنك منع الإفراط في التزود بالوقود وتراكم دهون البطن بمرور الوقت.

-تجنب مواعيد العشاء وتناول الغداء

إن تناول الكثير في الليل قبل ساعات فقط من الذهاب للنوم هو أحد العادات الصحية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، والخروج في موعد العشاء يعني ملء المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى وحتى جولة إضافية من المشروبات.

إذا كنت تعمل من أجل الحصول على بطن مسطح، يقترح الخبراء الذهاب في موعد غداء بدلاً من ذلك بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على مزيد من الوقت لهضم الوجبة، والتعرق قليلاً وعدم تناول المزيد في اليوم لمنع زيادة الوزن.