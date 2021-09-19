هذا ما يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

قوانص الدجاج عبارة عن عضو عضلي صغير موجود في الجهاز الهضمي، ويُقبل الكثير من الأشخاص على تناولها وإدخالها في العديد من الأطباق، لكن هل تعلم ما فوائدها الصحية التي توفرها لجسم الإنسان؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع " livestrong".

القيمة الغذائية:

تعتبر من أكثر لحوم الأعضاء صحة وتغذية، حيث إنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، وتحتوي على:

94 سعرة حرارية.

17.7 جرام من البروتين.

2.1 جرام من الدهون.

18 % من القيمة اليومية من الزنك.

14% من القيمة اليومية للحديد.

36% من القيمة اليومية للسيلينيوم.

15٪ من الاحتياج اليومي اليومي للفوسفور.

7 % من البوتاسيوم.

20 % من القيمة اليومية لفيتامين ب 12.

18٪ من النياسين.

فوائدها:

مصدر للعديد من العناصر الغذائية

تعد القوانص أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين C والريبوفلافين والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، بالإضافة إلى أنها خالية من الكربوهيدرات وتحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية لكل وجبة.

تحتوي نفس الكمية من القوانص المطهية على 154 سعرًا حراريًا و 30 جرامًا من البروتين و 2.7 جرامًا من الدهون وجرعات أكبر من السيلينيوم والزنك والحديد والكالسيوم، لكن إذا قمت بطهيها بالزيت أو الزبدة ، فستزيد السعرات الحرارية.

الحماية من السرطان

بفضل احتوائها على السيلينيوم، إذ يساهم استهلاكها في الحماية من سرطان الثدي والمثانة والرئة والبروستاتا والجلد، ووفقًا للتحليل التلوي لعام 2016 المنشور في التقارير العلمية، يساعد هذا المعدن أيضا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، ويحمي من الإجهاد التأكسدي ويدعم الصحة الإنجابية.

إنقاص الوزن

بسبب محتواها العالي من البروتين، لذا يساعد تناولها في الحد من الشعور بالشبع، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، ما قد يعزز إنقاص الوزن، ومنع الإصابة بالسمنة وتقليل الدهون الحشوية.

تعزيز وظائف المخ

تحتوي أيضًا على فيتامين ب 12 الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف المخ ويدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما تشير المعاهد الوطنية للصحة ، فإن نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى النباتيين وكبار السن والأشخاص المصابين بفقر الدم أو اضطرابات الجهاز الهضمي، وإذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والخرف والاكتئاب والتعب.

تقوية عضلات الجسم

كما يساهم استهلاكها في إمداد الجسم بحوالي 61% من الكمية اليومية الموصى بها من البروتينات، ما يعزز بناء وتقوية عضلات الجسم، خاصة

تعزيز مستويات الطاقة لديك

إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق، فقد يكون السبب هو نقص الحديد، يدعم هذا المعدن وظيفة المناعة، ويساعد على توصيل الأكسجين إلى عضلاتك، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد إلى فقر الدم ، والذي يسبب الضعف والتعب وهشاشة الأظافر والصداع وعدم انتظام ضربات القلب وضعف التركيز وألم في الصدر، لذلك ينصح بتناول قوانص الدجاج لأنها تمد الجسم بكمية جيدة من الحديد يوميا، وبالتالي تعزيز مستويات الطاقة لديك.