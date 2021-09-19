يبحث الرجال عن سرها.. طبيب الأهلي يكشف سبب ظهور عضلة محمد صلاح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يبحث الرجال عن العديد من الطرق لإظهار عضلات الجسم لأنها تزيد من جمال المظهر والثقة بالنفس لديهم، زاد اهتمام الرجل بالبحث عن العضلات بعد عضلة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التي ظهرت عقب هدفه في كريستال بالاس، وتساءلوا عن طريقة إظهارها.

ليست المجنص.. ما هي عضلة محمد صلاح؟

ورغم تداول معلومات حول عضلة محمد صلاح تفيد بأنها «عضلة المجنص» إلا أن الدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذية بالنادي الأهلي نفى هذه المعلومات المتداولة موضحًا أن العضلة التي ظهرت على صلاح خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي تسمى «العضلة المنشرية» ولا علاقة لها بعضلة المجنص.

كشف طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن النجم محمد صلاح يتمتع بدهون قليلة وهذا يساعد بشكل عام على ظهور التفاصيل الجسدية ومع فقدان اللاعبين للمياه خلال سير المباريات تزيد حدة هذه التفاصيل ولا علاقة لها بزيادة سرعة اللاعبين أو الجري ولا يستهدفون تطوير هذه العضلة لهدف معين وهي موجودة لدى جميع اللاعبين.

وعن أهمية عضلة محمد صلاح، كشف طبيب التغذية بالأهلي أنها في الأساس تساعد الرياضيين على توجيه اللكمات لتحكمها في دفع الكتف للأمام وليست زيادة سرعتهم، ولأن دهون النجم المصري منخفضة بشكل كبير ساعد في ظهورها بشكل بارز وظهرت تفاصيل جسمه وتلك العضلة لا علاقة لها بالمجنص فهي عبارة عن عضلة كبيرة في منطقة الظهر وتختلف تمامًا عن عضلة المنشريات التي ظهرت على جسم صلاح.

عضلات محمد صلاح

على مدار الساعات الماضية خطفت عضلات النجم محمد صلاح البارزة الأضواء بعد تداول صورة بشكل واسع له عقب نهاية مباراة فريقه مع ضيفه كريستال بالاس والتي انتهت بفوز ليفربول 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وظهرت عضلات صلاح بشكل لافت عندما خلع قميصه الأمر الذي جعل العديد من الرجال يبحثون عن سر ظهور هذه العضلات عقب تسجيله هدف عند الدقيقة 78 ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء من حكم المواجهة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عضلات صلاح وحصدت العديد من التفاعلات خاصة من قبل الرجال الذين أشادوا بالقوة البدنية للاعب ودور عضلاته في حماية اللاعب من أي كسور خلال المباريات ولم تخل التعليقات من الطرافة إذ نالت العضلة بعض التشبيهات كأجنحة الطيور ودب يحتضنه من الخلف وخياشم السمك وأصابع أحدهم يحتضنه من الخلف.