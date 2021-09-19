طريقة عمل المافن في البيت.. حضريها بالتوت أو الموز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيك المافن من الحلويات الشهية سريعة التحضير التي يمكنك تقديمها لأولادك، بخطوات سهلة وبسيطة ودون الحاجة لشرائها من الخارج، كما يمكنك تحضيرها بأكثر من وصفة مختلفة ونكهات متعددة سواء حلو أو حادق.

وعرضت الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل مافنز التوت.

مقادير عمل مافن التوت

خليط مافن

بيضة كبيرة

ثلثى كوب لبن

ثلثا كوب زيت

1 ونصف كوب توت مجمد مشكل

للوجه

سكر بودرة

توت طازج مشكل

طريقة عمل مافنز التوت

تخلط مقادير عبوة خليط المافن مع اللبن والزيت والبيض وتوت مجمد.

تخلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة 2 دقيقة على سرعة منخفضة ثم 5 دقائق على سرعة عالية حتى تمام التجانس.

يصب الخليط في قوالب كاب كيك مبطنة بورق مافنز.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تقدم وتزين بالسكر بودرة وتوت مشكل.

مافنز الموز بدقيق الشعير

مقادير عمل مافنز الموز بدقيق الشعير

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب دقيق شعير

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

نصف كوب سكر بني

1 ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

3 ملعقة كبيرة زيت

2 موزة مهروسة

ربع كوب عسل

1 بيضة

ثلاثة أرباع كوب لبن رايب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

سكر للوجه

طريقة عمل مافنز الموز بدقيق الشعير

يخلط الدقيق مع دقيق الشعير والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح والسكر البني والقرفة وجوزة الطيب.

في وعاء آخر يخفق الزيت مع العسل والبيض واللبن والفانيليا والموز.

ثم تخلط جميع المقادير سويا

يوضع الخليط في 12 قالب كاب كيك مبطن بورق كاب كيك

تدخل الفرن من 16 إلى 18 دقيقة على حرارة 180