بسبب مرض في القلب.. «بتول» تتوقف عن الرضاعة وتحتاج عملية عاجلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

ولدت الطفلة «بتول رضا» منذ شهرين، بدت مثل أي طفل طبيعي آخر باستثناء أنها كانت تنهج بشكل مفاجئ وملحوظ، دخلت الحضانة لمدة شهر وبعد تحسن عملية التنفس خضعت لبعض الفحوصات الطبية وتبين أنها مولودة بعيب خلقي في القلب أدى إلى إصابتها بانعكاس الشريان الأورطي مع شريان آخر بالاضافة إلى ثلاثة ثقوب كبيرة.

بتول تحتاج عملية جراحية مكلفة

في الفترة الأخيرة تدهورت حالة بتول، أخذها والداها القلقان إلى الأطباء في «معهد القلب» لإجراء فحوصات جديدة، واتضح لهما أن الأمر سيستغرق الوقت ويحتاج إلى الإمكانيات لعلاجها وهذه الإمكانات داخل مستشفى «الناس» لعلاج الأطفال أو مؤسسة مجدي يعقوب غير أن العملية مكلفة للغاية وتحتاج إلى أكثر من نصف مليون جنيه بحسب والدتها.

تؤكد الأم خلال حديثها لـ «هن» أن إصابة رضيعتها بعيب خلقي يشكل خطرًا على القلب وهي حالة تتبدل خلالها الشرايين عند الأطفال بسبب دوران الدم خلال الجسم مما تسبب في حدوث نقص للأكسجين في الدم المتدفق من قلبها إلى باقي الجسم ويحرمها من الإمداد الكافي للدم الغني بالأكسجين ولا تستطيع الرضاعة الطبيعية بسبب هذا المرض، بجانب أنها تعاني من مضاعفات خطيرة أو قد تحدث الوفاة بدون علاج.

استغاثة الأم

وناشدت والدة الطفلة الجهات المعنية بإنقاذ طفلتها بعد تعرضها حياتها للخطر بسبب مرضها الذي يباطئ دخول الأكسجين في أنحاء الجسم ولا تستطيع الرضاعة بشكل طبيعي خلال الفترة الأخيرة وهو ما يعرضها لخطر الوفاة.

في سياق آخر ناشدت سمية أحمد والدة طفلة تدعى «سجدة» الجهات المعنية لانقاذ ابنتها التي تعاني من ظهور وحمات على جسدها منذ ولادتها، خضعت لـ 14 عملية جراحية بسبب انتشارها في الجسم بشكل سريع، وتسببت في معاناتها وأصبحت حالتها النفسية سيئة بسبب آلام العمليات التي خضعت لها ابنتها، وما زالت تحتاج إلى المزيد منها حتى لا تتحول الأورام الحميدة إلى خبيثة حسبما أكد لها طبيب الأورام.