إطلالات اليوم: مي عمر جذابة.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأخضر، مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

حنان مطاوع:

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بفستان متعدد الألوان، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

هنا الزاهد:

ارتدت الفنانة هنا الزاهد فستان باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

روجينا:

تألقت الفنانة روجينا بفستان كت باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى أحمد زاهر:

طلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بفستان باللون البينك، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.