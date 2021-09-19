لماذا يجب تجنب غسل البيض قبل طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تميل الكثير من ربات البيوت إلى غسل البيض سريعًا بعد شرائه، لكن خبراء التغذية يقولون إن هذا الأمر ليس ضروريًا، بل يمكن أن يزيد البكتيريا.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم لماذا لا يجب غسل البيض قبل طهيه، وفق ما أورد موقع" reader's digest".

من المنطقي أنك تريد غسل الطعام الذي تتناوله قبل طهيه، ولكن هناك بعض الأطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع، خاصة البيض، وذلك لأن قشرته مسامية، وغسله يزيل طبقة زيت الطعام ويزيد من فرص دخول الغبار أو البكتيريا عبر المسام، ما يلوث البيض والصفار.

بالإضافة إلى أن هذه العادة قد تسبب أيضا إزالة الطبقة الواقية التي تغلف البيض، ما يساعد في حدوث شقوق صغيرة بالقشرة الخارجية، ومن ثم انتقال البكتيريا والجراثيم داخله.

وأفضل طريقة للتخلص من بكتيريا السالمونيلا الضارة الموجودة في البيض، بحفظه في الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد عن 7 درجات، كما يوصي على ربة المنزل تجنب شراء الذي تحتوي قشرته الخارجية على شقوق.