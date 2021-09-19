نظام غذائي صحي.. 10 أطعمة تساعدك على الحفاظ على صحة رئتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر الرئتان من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، لذا من الضروري الحفاظ على صحة رئتيك، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن يساعد تناولها في القيام بذلك.

وإذا كنت ترغب في تعزيز صحة رئتيك، فتأكد من تضمين بعض الأطعمة الصحية التي ستساعد في الحفاظ على رئتيك نشطة وتعمل بشكل جيد، وفق ما أوضح موقع "food.ndtv".

التفاح:

ربط الباحثون وظيفة الرئة الجيدة بتناول كميات كبيرة من فيتاميني C وE وبيتا كاروتين، وكلها موجودة في التفاح، بالإضافة إلى أنه مليئًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك.

الجوز:

الجوز مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية، لذا يمكن أن يساعد تناوله في مكافحة الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، كما أن له تأثيرات وقائية في الأمراض الالتهابية.

التوت:

يعتبر التوت من الفواكه التي تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك، نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات وحمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتية التي تحارب العناصر الضارة في الرئتين، كما يحتوي على مكون نشط يسمى L-sulforaphane ، والذي يخدع الخلايا لتشغيل الجينات المضادة للالتهابات التي تتجنب أيضًا أمراض الجهاز التنفسي.

الفلفل الحار:

يساهم الكابسيسين الموجود به على تحفيز الإفرازات وحماية الأغشية المخاطية من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، فضلا عن أنه يعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين ، والذي له تأثير كبير في تقليل العديد من أعراض الربو.

الزنجبيل:

الزنجبيل ليس فقط مضادًا للالتهابات ولكنه يساعد أيضًا في إزالة السموم ويعزز التخلص من الملوثات من الرئتين، كما يساهم في تخفيف الاحتقان ، وفتح الممرات الهوائية وتحسين الدورة الدموية في الرئتين ، مما يعزز صحة الرئة.

بذور الكتان:

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة BMC Cancer ، فإن اتباع نظام غذائي غني ببذور الكتان بل يساعد في حماية أنسجة الرئة.

الثوم:

يحتوي الثوم على مركبات الفلافونويد التي تحفز إنتاج الجلوتاثيون ، مما يساهم على تعزيز التخلص من السموم والمواد المسرطنة ، مما يساعد رئتيك على العمل بشكل أفضل.

الماء:

هو أفضل طريقة لإزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئتين الجافة عرضة للتهيج وزيادة الالتهاب، لذلك ، يجب أن تتناول من 6 لـ 8 أكواب من الماء لتحافظ على رطوبتك.

الكركم

له خصائص مضادة للالتهابات، وذلك بفضل مركب الكركمين الموجود فيه، إذ يساعد هذا المركب في تخفيف التهاب الشعب الهوائية وضيق الصدر المصاحب للربو.