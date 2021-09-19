النصائح الخمسة لإزالة صبغة الشعر عن بشرتك: زيت زيتون ومعجون أسنان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من وقت لآخر تميل النساء للتغيير والتجميل، غالبًا ما تكون الصبغة الخيار المفضل بالنسبة للكثيرات الراغبات في تنفيذها في المنزل بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل، أحيانًا تصل الصبغة إلى أماكن أخرى بخلاف الشعر منها الوجه والعنق واليدين، وتترك آثارا يصعب إزالتها بسهولة عن الجلد.

«إكسبريس» البريطانية قدمت عددا من الحلول البسيطة التي يمكنها مساعدتك في إزالة الصبغة عن الجلد والبشرة بسهولة.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من المنظفات الطبيعية التي يمكنها أن تساعدك في إزالة البقع من البشرة، خاصة أنها تعد الخيار الأفضل بالنسبة للأشخاص أصحاب البشرة الحساسة، فيمكنك وضع كمية كبيرة من زيت الزيتون على قطنة نظيفة وفرك المنطقة التي وصلت إليها الصبغة.

الكحول

إذا كانت بشرتك حساسة لا يمكنك استخدام الكحول معها، فيمكنك استخدامه مع البشرة العادية من خلال سكب كمية صغيرة منه على قطنة وفركها بالمنطقة التي عليها الصبغة، ومع إزالة الصبغة تأكدي من شطف المنطقة جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

معجون الأسنان

يساعد معجون الأسنان على التخلص من هذه البقع، ضعي كمية صغيرة منه على طرف إصبعك ودلكي بها المنطقة المصبوغة واتركيها لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم قومي بإزالتها بقطعة من القماش أو المنشفة المبللة بالماء الدافئ.

سائل الجلي وصودا الخبز

استخدمي سائل الغسيل مع صودا الخبز لإزالة بقع صبغة الشعر، إذ أن صودا الخبز مادة مقشرة وسائل الغسيل مادة تذيب الصبغة، ومع مزجهما جيدًا تشكل عجينة تفرك على المنطقة المصبوغة.

مرطب أو فازلين

من الطرق الوقائية أيضًا، إذ يمكنك قبل وضع الصبغة أن تضعي طبقة من الفازلين خفيفة بين خط الشعر ووجهك، وقومي بمسح أي انسكاب أثناء عملية الصبغة من خلال قطعة قطن مبللة لإزالة البقع ومنعها لصقها على الجلد.