الامارات | أعراض مرض مزعج للغاية يسبب حرجاً.. المعاناة تبدأ بخرّاج

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض مزعج للغاية يسبب حرجاً.. المعاناة تبدأ بخرّاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الناسور الشرجي من الأمراض المزعجة للغاية، والتي تسبب حرجاً بالغاً لكثيرين من المصابين به.

وأوضحت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أن الناسور الشرجي عبارة عن مجرى غير طبيعي بجوار القناة الشرجية يصل مخاطية القناة الشرجية أو المستقيم بسطح الجلد، وله فوهة ظاهرة وفوهة باطنة.

وأضافت الجمعية أن السبب الرئيس للناسور الشرجي هو وجود خرّاج حول الشرج، بالإضافة إلى الشق الشرجي والورم في القناة وأمراض الأمعاء الالتهابية (داء كرون والتهاب القولون التقرحي) والتهاب الرتج والتهاب الغشاء المخاطي أو السرطان.

وتتمثل أعراض الناسور الشرجي في خروج سوائل قيحية من فوهة الناسور وألم مبرح حول فتحة الشرج، وتهيج الجلد حولها.

وأشارت الجمعية إلى أن علاج الناسور الشرجي غالباً ما يكون بالجراحة؛ إذ يتم استئصال الناسور مع الحفاظ على العضلات العاصرة الشرجية.

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