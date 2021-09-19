ليست المرة الأولى.. زوجة حمادة هلال ظهرت منذ سنتين بدون حجاب «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زوجة حمادة هلال، ربما بات الاسم هو الأكثر تداولًا على محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية.

بفستان باللون الكرال الفاتح تميز بكونه من الستان، وله جزء من أعلى باللون الأبيض، بأكمام طويلة، مع شعر أشقر قصير، ليس، ومكياج صارخ، أثارت الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية أسماء سميح، زوجة حمادة هلال، جدلًا واسعًا خلال ظهورها على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، الذى أقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث اصطحابها «هلال» للحفل من أجل تكريمه على مسلسل «المداح».

وسرعان ماتصدر اسم زوجة حمادة هلال «التريند»، تحت عنوان «أول ظهور لها عقب خلع الحجاب».

وعلى الفور قرر الرواد البحث عن زوجة الفنان الشهير قبل الحجاب، وعقب نزعه، بين المقارنات حول الإطلالات، وبين انتقادها بسبب نزع الحجاب، والهجوم عليها.

زوجة حمادة هلال تظهر دون الحجاب من سنتين

على الرغم من اعتقاد البعض أنه الظهور الأول لزوجة الفنانة بدون حجاب، فإن الحقيقة، أن الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية، كانت نزعت الحجاب منذ عامين، وظهرت في أكتوبر 2019، في إحدى المناسبات الفنية بدونه للمرة الأولى حينها، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة مي كساب.

واعتادت زوجة الفنان حمادة هلال على عدم الظهور في الكثير من وسائل الإعلام، والابتعاد عن الأضواء إلا في المناسبات الرسمية، وكانت ظهرت من قبل في عيد ميلاد حمادة هلال، منذ أكثر من عامين، وهي مرتدية قبعة وانسدل من تحتها شعرها، وهي الصورة التي اعتبرت أنها تمهد فيها لخلع الحجاب.

حمادة هلال يعتذر لوسائل الإعلام عن التسجيل

وشهد الحفل اعتذار حمادة هلال لوسائل الإعلام عن التسجيل مع القنوات لسرعة الدخول الحفل مع زوجته.

وتزوج الفنان حمادة هلال من الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية أسماء سميح، في العام 2009، وأنجب منها طفليه «يوسف» و«راما».