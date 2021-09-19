خطوات لتعليم طفلك الرسم من خلال الأشكال الهندسية: «لازم يكون مزاجه حلو».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - ماما

استخدام الأشكال الهندسية يساعد الأطفال في سنواتهم الثلاث الأولى، على تعلم الرسم بسهولة بالغة، إذ تلجأ إليه العديد من الأمهات لتنمية مهارات صغارهن في موهبة الرسم بشكل صحيح، وهو ما كشفته كرستين ظريف، فنانة تشكيلية، خلال استضافتها بإحدى حلقات «جروب الماميز»، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

كيفية تعليم الطفل الرسم بالأشكال الهندسية

وأوضحت الفنانة التشكيلية، أنه يمكن تدريب الطفل على الرسم باستخدام الأشكال الهندسية، من خلال الآتي:

1- لا بد أن يكن الطفل على دراية تامة بالأشكال الهندسية وأسماؤها.

2- يجب على الطفل أن يكون قادرا على تنفيذ أي طلب منه، «لازم يكون بيعرف ينفذ أي أوردر، زي مثلًا لما أقوله هات كوباية ماية، يفهم وينفذ».

3- يجب أنت تختاري الوقت المناسب لمزاج طفلك كي يبدأ بتنفيذ الرسم «يكون موده حلو».

4- عدم القيام بمسح أو شطب أي شيء يقوم برسمه، حتى لا يصاب بالإحباط.

نصائح لمساعدة الطفل على التخصص في مجال محدد

ومن ناحية أخرى، تحرص العديد من الأمهات على البحث المستمر عن كيفية مساعدة أطفالهن في التخصص بمجال محدد، كممارسة الرياضة أو الرسم أو الغناء أو الرقص، وغيرها من المجالات المختلفة.

ومن ناحيتها، قدمت سلوى نور الدين، فنانة تشكيلية، مجموعة من النصائح المهمة للأمهات، وذلك للتمكن من مساعدة الطفل في التخصص بأي مجال أو موهبة منذ سنوات عمرهم الأولى.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- البحث عن أكثر مجال يتميز فيه الطفل.

2- عدم المقارنة بين الطفل وذويه من مرحلته العمرية.

3- مساعدته للبدء في مجالات مختلفة، حتى يتم اختيار الأمثل له منها.

4- تشجيعه الدائم، وإشعاره بقيمة مجاله المتخصص به، «أحسسه بقيمة اللي بيعمله».

5- منحه شعور الثقة بالنفس دائمًا، لأنها نصف النجاح.