كورونا اليوم: حل سحري يقلل من تفشي الفيروس.. ولقاح موديرنا يتفوق على فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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حل سحري يقلل من تفشي الفيروس

خلص باحثون في جامعة أميركية إلى أن بعض المكونات الغذائية يمكن أن تساهم في التقليل من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال الباحثان في جامعة سنترال بولاية فلوريدا، مايكل كينزل وكريم أحمد، إن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى تقليل حجم اللعاب لدى الفرد، ويؤدي إلى تقليل كميات القطرات التي يطلقها الإنسان في الهواء وتحمل فيروس كورونا، ونشر الباحثان نتائج دراستهما في دورية Nature Scientific Reports العلمية، وقال كينزل إن الدراسة تعطي سياقا جديدا للتحكم في مصدر تفشي كورونا، وخلص الباحثان إلى أن مكونات غذائية مثل الزنجبيل ونشا الذرة، وصمغ الزانثان، وأغار (تدخل في صناعة الشوكولاته والمثلجات)، تقلل من قطرات اللعاب الخارج من الجسم، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة أميركية تظهر تفوق لقاح موديرنا على فايزر

أظهرت دراسة جديدة نشرها المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يؤمن حماية أطول على المدى الطويل ضد الاستشفاء مقارنة مع لقاح فايزر.

أجرى باحثو المركز تحليلا على حوالى 3689 بالغا أدخلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد بشكل قاس من 11 مارس حتى 15 أغسطس 2021 وهي الفترة التي سبقت وتشمل انتشار المتحورة دلتا، وفقا لسكاي نيوز.

خلط اللقاحات أم تلقي جرعة معززة.. أيهما يمنحك مناعة أفضل ضد كورونا؟

وفقا لما ذكره موقع timesofindia، من بين هذه الدراسات السريرية العديدة التي تهدف إلى دراسة فعالية واستخدام لقاح كوفيد المعزز والمختلط.

تتم دراسة التطعيم المعزز، الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق جرعات إضافية من كوفيد، ويتم استخدامه في العديد من الدول حيث بدأت حملات التطعيم في وقت مبكر، يتم استخدام الجرعات المعززة أو الثالثة من كوفيد لتحفيز استجابة الجسم المضاد ضد العامل الممرض وهي جرعات من نفس اللقاح.

على عكس الجرعات المعززة، فإن المزج والمطابقة بين لقاحات كوفيد هو مفهوم يتم فيه استخدام جرعتين من لقاحين مختلفين لزيادة استجابة مناعية قوية يمكن تحملها، بينما تم استخدامه في حالات معزولة (أو في حالات عرضية على مستوى العالم)، اقترح الباحثون أن خلط لقاحات كورونا المختلفة يمكن أن يخلق استجابة مناعية مستدامة ومعززة، في حين أن الجرعات المعززة مطلوبة من نفس اللقاح، فإن خلط اللقاحات يعمل على مجموعة من نماذج اللقاح، أيهما قد يكون مناسبًا.

التطعيم المعزز، الذي بدأ استخدامه في بعض البلدان حتى الآن، تمت مناقشته على نطاق واسع، على الرغم من أن بعض خبراء الصحة قد اقترحوا أن استخدام جرعات ثالثة من لقاحات كورونا قد يؤدي إلى تجفيف موارد اللقاح بشكل أكبر، فقد وجدت الدراسات السريرية أن فوائد تقديم جرعات كوفيد الثالثة المحتملة يمكن أن تزيد من الاستجابة المناعية وتعزز فعالية اللقاح، والتي قد تكون جيدة تمامًا، فعال في السيناريو الحالي حيث نواجه تهديدًا من متغيرات كوفيد، قد تؤدي الحقن المعززة أيضًا إلى زيادة الأجسام المضادة الواقية والمعززة والتي يمكن أن تستمر لفترة أطول.

ماذا يقول البحث عن خلط لقاحات كوفيد؟

قبل النظر في الجرعات المعززة، ركز عدد من الدراسات على خلط جرعات لقاح كورونا معًا، في حين أن هناك عدة أنواع من اللقاحات المتاحة، فقد لوحظ أن بعضها أكثر فاعلية أو لها خصائص مفيدة من غيرها، ومن ثم، يعتقد الباحثون أن خلط لقاحات كورونا ومطابقتها، مثل لقاحات mRNA + الفيروس الغدي / الفيروس النواقل قد يؤدي إلى مزيج قوي في مساعدة المستفيد في الحصول على أقصى قدر من الحماية والفوائد من اللقاحين.