حمادة هلال وزوجته يخطفان الأنظار في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهر الفنان حمادة هلال بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وارتدى بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض، مع بنطلون باللون النبيتي.

وارتدت زوجته فستان بنص الكم باللوني الأبيض والكاشمير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وشهدت فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.