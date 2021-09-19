بأقل من نصف الثمن.. أرخص أسعار مصايف الساحل الشمالي قبل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع قرب انتهاء فصل الصيف، يحرص البعض على قضاء إجازة استرخاء بدون أي ازدحام، حيث الاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة.

ويذهب العديد من المصريين إلى منطقة الساحل الشمالي، ويبحثون عن أرخص أسعار الإقامة هناك للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

في إطار ذلك يقدم "الخليج 365" أرخص أسعار المصايف في الساحل الشمالي، في شهر سبتمبر، وفقًا لموقع "بوكينج" المختص بحجز الفنادق.

شقة Retal view north coast chalet no s9 22

يوفر شاليه no9 22 مكان إقامة في العلمين ويتميز بحديقة،

وتحتوي جميع الوحدات على مطبخ مجهز بالكامل وتلفزيون بشاشة مسطحة وغرفة معيشة وحمام خاص.

يقع زهران مول على بعد 6 كم من الشقة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 45 كم منه.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 880 جنيها.

بيت عطلات Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir

يقع بيت العطلات "Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir" في سيدي كرير، ويضم مطعماً وتراساً، كما يوفر بيت العطلات إطلالات على البحر، ويبعد مسافة 41 كم من الإسكندرية.

يحتوي بيت العطلات على غرفتي نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بميكروويف وثلاجة وغسالة ملابس وحمّام واحد مع بيديت.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بصيد الأسماك بالقرب من مكان الإقامة.

يُعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى بيت العطلات هذا، حيث يقع على بعد 13 كم، كما يوفر مكان الإقامة هذا خدمة نقل المطار مقابل تكلفة.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 918 جنيها.

فندق Retal View North Coast Aqua Park

يقع Retal View North Coast Aqua Park في العلمين على بعد 6 كم من مول زهران، ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح في الهواء الطلق وبار، ويوفر مكان الإقامة هذا خدمة الغرف، كما يوفر للضيوف حديقة مائية، ويحتوي الفندق على حديقة وتراس شمسي.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وحمام خاص مع مجفف شعر وحوض استحمام ساخن، توفر غرف الضيوف للضيوف ميني بار.

يقدم Retal View North Coast Aqua Park وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال.

يقع بورتو مارينا على بعد 22 كم من مكان الإقامة في حين يقع متحف العلمين على بعد 28 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـRetal View North Coast Aqua Park حيث يقع على بعد 45 كم منه.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1225 جنيها.

فندق منتجع أورا سيدي عبد الرحمن- العلمين

يقع أورا ريزورت سيدي عبد الرحمن في سيدي عبد الرحمن في العلمين، ويتميز بمنطقة شاطئ خاص ومسبح خارجي، تشمل المرافق المختلفة في مكان الإقامة مركز للياقة البدنية ومرافق للشواء وحديقة. ويضم مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تم تجهيز جميع الوحدات في الفندق بغلاية، وتضم جميع الغرف حمام خاص، وتحتوي غرف الضيوف على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

يتم تقديم بوفيه إفطار كل صباح في مكان الإقامة.

يوفر Aura Resort Sidi Abd El-Rahman تراس، يمكن للضيوف لعب تنس الطاولة والبلياردو في مكان الإقامة.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1633 جنيها.

فندق شاطيء عايدة

يقع فندق Aida Beach غرب مدينة الأسكندرية، على بُعد 20 دقيقة بالسيارة من مدينة العلمين، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من مدينة مارينا، ويبعُد مطار برج العرب مسافة 35 دقيقة بالسيارة، وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

ويضم منطقة شاطئ خاص، كما يحتوي على منطقة مسبح ذات مناظر طبيعية مجهزة بتراس مع كراسي الاستلقاء للتشمس وتتوفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

تحتوي جميع الغرف والأجنحة في Aida Beach على شرفة مطلة على البحر وتحتوي جميع أماكن الإقامة على تلفزيون وميني بار وصندوق ودائع آمن، كما يحتوي الجناح على غرفة معيشة كبيرة مجهزة بمطبخ صغير.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يوميًا، فيما يتم تقديم المأكولات الشرقية والعالمية الانتقائية في المساء في Verdi. ويتم تقديم الكوكتيلات والمرطبات في بار Radames. وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

تتوفر خيارات ترفيهية أخرى مثل ملاعب التنس والإسكواش والسنوكر. ويشتمل الفندق أيضًا على ملعب للأطفال.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1775 جنيها.