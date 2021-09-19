منها زيادة الوزن.. 5 أسباب تخبرك لماذا لا يجب أن تنام وأنت جائعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يقول الباحثون إن الجوع له تأثير سلبي على التعلم والعمل، ويمكن أن يسبب الاكتئاب، ولا يزال الكثيرون يعتقدون أن الذهاب للنوم جوعًا فكرة جيدة لأنها قد تساعدك على إنقاص الوزن، لكن العلم أثبت خلاف ذلك، بل إنه لاحظ المزيد من الآثار الجانبية للجوع.

ونعرض لكم أسباب تجعلك تغير رأيك في هذا الأمر، وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- فقدان كتلة العضلات:

بالنسبة لأولئك الذين يحاولون اكتساب كتلة عضلية، فإن الجوع يعد اختيارًا سيئًا، وفقًا للمتخصصين، قد تتخلى عن وجبة العشاء، لكنك تحتاج إلى عناصر غذائية لتحويل البروتين إلى عضلات، من الجيد تخطي الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل، ولكن لا تجهد جسدك، لأنه سيكون دائمًا جائعًا أثناء المساء والليل.

2- زيادة الوزن:

يكون لها تأثير معاكس، الدراسات التي تعزز فقدان الوزن من خلال عدم تناول الطعام قبل النوم محيرة، لذلك يكون الجانب السلبي هو أنك تتخطى وجبتك ثم تملئ معدتك بالعشاء لأنك تتضور جوعًا، وهذا يحعلك تكتسب الوزن دون أن تدري.

فالتمثيل الغذائي لدينا يكون أبطأ في الليل، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب أن تأكل كمية كبيرة قبل النوم مباشرة، من الجيد تناول الطعام قبل النوم بساعتين طالما أنها وجبة صحية.

3- قد تنام بشكل أسوأ:

ربما عانى معظمنا من النوم جائعًا، وتهدر الوقت في التفكير والحيرة بين أن تأكل أو تنام، وفي هذه الحالة يستغرق النوم وقتًا أطول بكثير، لذلك إذا كنت تريد النوم جيدًا، فلا تجوع نفسك.

4- فقد طاقتك:

إذا كنت لا تأكل فليس لديك أي طاقة للحفاظ على نشاطك خلال اليوم، من المهم جدًا أن نشعر بالراحة في الصباح لأننا نحتاج إلى الذهاب إلى العمل ودماغنا بحاجة إلى أن يكون نشطًا، لاحظ الباحثون أن العديد من الآثار الجانبية للجوع يمكن أن تكون ضارة، مثل التعب والاكتئاب، لذلك إذا قررت البقاء جائع في الليل والاستيقاظ مع فقدان الطاقة وفي مزاج سيئ، فسيكون هذا ضارًا لك في العمل.