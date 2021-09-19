حيل بسيطة لمعرفة نوع بشرتك: «دوري على الخطوط الرفيعة».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاهتمام بالبشرة والعناية بها، روتين على الفتيات اتباعه بشكل يومي وأسبوعي وشهري أيضًا، فلكل مُدة زمنية نظام خاص بها، للاحتفاظ ببشرة رطبة نقية، خالية من الشوائب والعيوب.

وتقع العديد من الفتيات في أزمة عدم المعرفة التامة بأنواع بشرتهن، لاستخدام المنتجات المناسبة والأفضل لها، دون الوقوع في تطبيق منتجات أو مستحضرات لا تفيد بشرتهن، بل تزيدها عيوبًا.

حيل بسيطة لمعرفة نوع بشرتك

ويقدم لكِ «هُن» في السطور التالية، عدة حيل لمعرفة نوع البشرة، وطرق العناية بها.

كيف تعتني بكافة أنواع البشرة؟

هُناك العديد من الأساسيات التي يجب اتباعها للاعتناء ببشرتك، وهي على النحو التالي:

1- تناول كمية مناسبة من الماء يوميًا، لترطيب البشرة.

2- استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك.

3- ترطيب البشرة بشكل دوري.

4- استخدام واقي الشمس، بفصلي الصيف والشتاء.

كيف تتعرفي على نوع بشرتك؟

النوع الأول: البشرة العادية

تتميز البشرة العادية بعدم وجود عيوب واضحة على الوجه، أمثال الحبوب والمسام الواسعة، ولا تحتاج للعناية بها سوى غسول البشرة العادية، مع تونر طبيعي «ماء ورد»، مع الترطيب، واستخدام صن بلوك.

النوع الثاني: البشرة الجافة

هي التي تتميز بوجود خطوط رفيعة وحبوب، فهي بشرة لاتفرز الدهون أو الزيوت، ولا تحتاج سوى أقراص وأوميجا ومضادات للأكسدة، مع الترطيب بجل الصبار وجوز الهند والمرطبات الخاصة بها.

النوع الثالث: البشرة الدهنية

هي التي تفرز كميات كبيرة من الدهون والزيوت، وتتميز باحتوائها على بثور وحبوب.

كل ما عليكِ غسلها بالماء الفاتر، مع استخدام مقشر طبيعي مثل (خليط الطماطم والسكر)، ولا تهملي الغسول المخصص لها، وكريمات خالية من الزيوت.

النوع الرابع: البشرة المختلطة

وهي خليط من الدهنية والجافة، فقط استخدمي لها مقشر طبيعي مثل خليط الشوفان والعسل.

النوع الخامس: البشرة الحساسة

وهي التي تظهر عليها الحساسية والاحمرار، تصبح دهنية في الصيف وجافة في الشتاء، استخدمي لها زبدة الشيا ومقشر طبيعي، وابتعدي عن المكياج نهائيًا.