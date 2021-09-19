تعرف على البرنامج الغذائي للوصول إلى عضلة محمد صلاح: زبدة فلاحي وزيت زيتون

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال يتصدر النجم العالمي محمد صلاح، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشعل مباراة فريقه أمس، وذلك خلال احتفاله بهدفه في شِباك كريستال بالاس، وخلع قميصه والذي أظهر عضلة في جسده بارزة بشكل غريب، وكأنها تشبه الكفين، وهو ما أثار اندهاش العديد من المتابعين، وتسائل الكثيرون عن سبب ظهور عضلة محمد صلاح وكيفية الوصول إلى شكل عضلات محمد صلاح المثيرة للجدل حتى اعتبر بعض الإنجليز إنها دليل على حماية الملائكة له.

كريم نصر، مدرب اللياقة البدنية في إحدى صالات الألعاب الرياضية، اوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محمد صلاح يعيش بنظام غذائي صحي، له تمرين رياضي خاص في ليفربول، حتى يصل إلى هذا الشكل والدرجة من اللياقة البدنية، إذ أن نسبة الدهون تقل في جسده إلى 6 أو 7% فقط.

النظام الغذائي لتحقيق شكل عضلات محمد صلاح

وخلال استضافته في لقاء إعلامي سابق، تحدث نجم ليفربول محمد صلاح، عن نظامه الغذائي الذي يسير عليه بشكل يومي، موضحًا أنه يحرص على تناول الطعام الصحي باستمرار، فضلا عن الحصول على 4 وجبات على مدار اليوم.

أما في وجبة إفطاره، يتناول «صلاح» البيض والسلمون، وكوبًا من عصائر البرتقال أو الأفوكادو، بينما يتناول في وجبة الغذاء خضار السوتيه، فضلًا عن البروتينات المختلفة.

نصائح للوصول إلى فورمة محمد صلاح

وخلال حديثها لـ«هن»، قدمت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح لتقليل نسبة الدهون في الجسم على غرار نجم الكرة للوصول إلى شكل عضلات محمد صلاح.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- ممارسة الرياضة بصورة مستمرة وبشكل مكثف.

2- اتباع نظام رجيم السعرات الحرارية، والذي يتم خلاله الحصول على الدهون بنسبة لا تقل عن 25% من السعرات الحرارية اليومية للشخص.

3- الحصول على الدهون من خلال الزبدة الفلاحي، وزيت الزيتون، وزبدة الفول السوداني، والأفوكادو، وغيرها من المواد الصحية.

4- تقليل نسبة النشويات.

5- زيادة تناول كميات الخضراوات والفاكهة على مدار اليوم.