الامارات | أكبر برنامج مراقبة من نوعه بالعالم.. أسطول طائرات مسيّرة لمنع هجمات القرش

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر برنامج مراقبة من نوعه بالعالم.. أسطول طائرات مسيّرة لمنع هجمات القرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشر ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية طائرات مسيرة على شواطئها للمساعدة في منع هجمات أسماك القرش في أكبر برنامج مراقبة من نوعه في العالم.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان صدر اليوم أن تمويل المبادرة الخاصة بالحماية من أسماك القرش في الولاية زاد ثلاثة أضعاف تقريباً إلى 4ر21 مليون دولار أسترالي (6ر15 مليون دولار أميركي)، ما يسمح للسلطات بتعزيز التدابير المتخذة للحد من الهجمات.

ويشمل ذلك إرسال أسطول محلي من الطائرات المسيرة إلى ساحل الولاية خلال الصيف، وتوسيع محطات الاستماع وغيرها من أدوات الكشف عن أسماك القرش في إطار البرنامج.

وقال نائب رئيس الوزراء في الولاية، جون باريلارو: «لا توجد ولاية قضائية أخرى في أستراليا أو في جميع أنحاء العالم قامت بنفس القدر من الاختبارات والتجارب للتكنولوجيا والأساليب للتخفيف من مخاطر أسماك القرش».

وسيزيد عدد الشواطئ الموضوعة تحت مراقبة الطائرات المسيرة التي تكتشف أسماك القرش إلى 50 شاطئاً مقابل 34 شاطئاً حالياً. كما استخدم حراس دوريات ركوب الأمواج في بعض شواطئ سيدني الشهيرة طائرات مسيرة لضمان التباعد الاجتماعي أثناء الوباء.

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