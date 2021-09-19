الامارات | مشهد يحبس الأنفاس.. يعبر نهر السين مشياً على حبل مشدود من برج إيفل

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحبس الأنفاس.. يعبر نهر السين مشياً على حبل مشدود من برج إيفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم لاعب الأكروبات الفرنسي ناثان باولين، أول من أمس، عرضاً رائعاً، وذلك بالمشي على حبل مشدود بين برج إيفل والمسرح الوطني في باريس.

وقطع باولين مسافة تبلغ أكثر من 670 متراً عابراً نهر السين في إطار سلسلة من الفعاليات التي تشهدها البلاد بمناسبة يوم التراث الوطني.

كما نظمت فرقة الرقص بالمسرح عرضاً مثيراً رافقته موسيقى.

وكانت نقطة الانطلاق من برج إيفل على ارتفاع 68 متراً، ثم عبر بعد ذلك نهر السين للوصول إلى برج المسرح على ارتفاع 56 متراً. وتعتبر هذه المسافة الأطول للمشي على حبل مشدود في بيئة حضرية، وفقاً لإدارة برج إيفل.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إكمال المسار، إذ قام مغامر آخر في عام 1989 بتنفيذ العبور المذهل بمناسبة الذكرى المئوية لبرج إيفل.

وفي عام 2019، أدى باولين مغامرة أخرى بالمشي على حبل مشدود بارتفاع 150 متراً ولمسافة 510 أمتار ين ناطحتي سحاب في باريس.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news