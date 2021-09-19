الامارات | الأردن: نفاد تذاكر عمرو دياب في 15 دقيقة .. رغم الأسعار الخيالية !

ويُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار (حوالي 420 دولارا).

محمد يوسف

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