الامارات | جريمة تهز ليبيا: شاب يقتل والدته طعناً ووالده حرقاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تهز ليبيا: شاب يقتل والدته طعناً ووالده حرقاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب ليبي على قتل والديه، وذلك بطعن والدته بعدة طعنات، ومن ثم قتل والده حرقا بعد إشعال النار فيه، حيث أثارت الجريمة البشعة غضبا واسعا في مدينة البيضاء الليبية.

وقال صلاح الدين القطعاني الناطق باسم مديرية أمن البيضاء: " أن بلاغا ورد من مستشفى الثورة يفيد بوصول سيدة تدعى حميدة حسين مسعود، وتبلغ من العمر (60) عاما قد أصيبت بعدة طعنات بالاضافة ألى اصابة في الرأس نتيجة ضربة بحجر، وقد فارقت الحياة".

وأوضح القطعاني في بيان، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد موقع الجريمة والانتقال إليه في حي أم الصفصاف، واتضح أن الليبي إبراهيم صالح حسن (37) عاما قام بقتل والدته، وكانت المفاجأة عندما تم العثور على جثة والده البالغ من العمر (75) عاما في منزله أيضا، وقد اشتعلت فيها النار وبها عدة طعنات.

وتم إبلاغ النيابة العامة التي اكتشفت أن الشاب قتل والده ووالدته، علما بأنه طبيعي لا يتعاطى أي نوع من المخدرات.

وتم القبض على الشاب القاتل، الذي اعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى النيابة العامة فور انتهاء إجراءات التحقيق، للوقوف على أسباب إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة البشعة بحق والديه.

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