محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن، على الظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء خلال مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12 في أحدي الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية.

نيكول سابا:

ظهرت الفنانة نيكول سابا مرتدية فستان باللون الفيروزي لامع، بقصة الكتف الواحد، وصيحة الرقبة الطويلة، وتميز بفتحة كبيرة من عند الساق، ونسق معه كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً بقصة الذيل حصان.

بوسي شلبي:

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستان باللون البيبي بلو بقصة الكب، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

مي عمر:

ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي، مزود بأكمام، وتميز قصته بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وحلق.

هنا الزاهد:

طلت بفستانا طويلا باللون الفضي كت، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.