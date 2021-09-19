أنيقة وجذابة..أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-هاني رجب

انطلق أمس مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، وشهدت فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021، كما أن الدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أجمل إطلالات نجمات الفن أثناء حضورهم مهرجان الفضائيات العربية.

مي عمر:

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الزيتي، مزود بأكمام، وتميز قصته بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وحلق.

نرمين الفقي:

ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، وتميز قصته بأنه بدون أكتاف ومكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

روجينا:

تألقت الفنانة روجينا بفستان باللون البينك على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، ومجموعة أساور.

هنا الزاهد:

اختارت الفنانة هنا الزاهد فستانا طويلا باللون الفضي كت، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستانا طويلا باللون الكاشمير كت، ويتميز بأنه مزينا ببعض التطريزات، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

ليلى أحمد زاهر:

وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بفستان طويل باللون البينك، غير مزود بأكتاف، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وبمكياج هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.