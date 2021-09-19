7 حيل للحفاظ على ملابسك تبدو وكأنها جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة عندما نضع الملابس بكثرة في الغسالة يتسبب ذلك في جعلها قديمة ومتهالكة، وأحيانا نفقد أزرار القمصان.

"الخليج 365" سيعرض لكم حيل لمنع حدوث ذلك والمحافظة على الملابس كأنها جديدة، وذلك وفق ما ورد في موقع "brightside"

1- ضع مكعبات الثلج في مجفف الملابس:

ضع بضع مكعبات ثلج في المجفف واضبطه على الوضع المتوسط لمدة 15 دقيقة، ستذوب المكعبات وتتحول إلى بخار، ما يساعد على إزالة أي تجاعيد من الملابس.

2- تخلص من الوبر بشفرة حلاقة:

خذ إحدى ماكينات الحلاقة، وحركها على القماش مع التأكد من القيام بذلك ببطء حتى لا يحدث ثقبًا في ملابسك عن طريق الخطأ، وذلك على النحو التالي:

. اغسل الثوب.

. أزل الأجزاء التي تحتوي على وبر.

3- استخدم البخار لإعادة الشكل إلى قبعتك دون استخدام:

خذ مقلاة صغيرة واغلي الماء فيها، واجعل النار هادئة وضع غطاء أو كاب فوق المقلاة، سيعمل البخار على فرد التجاعيد تدريجيًا ويعيد الشكل إلى الكاب.

4- استعادة الملابس الباهتة بالملح:

أضف 1/2 كوب (150 جم) من الملح إلى دورة الغسيل، بمجرد وضع الملابس والمنظفات في الغسالة، بجانب استعادة الملابس الألوان، يمكن أن يساعد أيضًا في منع تلاشي الملابس الجديدة من أن يتغير لونها.

يعمل ملح الطعام العادي أو ملح التخليل شديد النعومة جيدًا لهذا الغرض، لكن تجنب ملح البحر الخشن لأنه قد لا يذوب تمامًا في الغسالة.

يعتبر أيضًا مزيلًا فعالًا للبقع، خاصةً مع بقع الدم والعفن والعرق.

5- ضغط ملابسك قبل غسلها:

خذ بضع لحظات إضافية قبل أن تضع كل شيء في الغسالة لضغط وتثبيت ملابسك، هذا يمنع الإغلاق من الالتصاق بالملابس الأخرى ويمنع الأزرار من السحب أو الإرخاء، إذا لم تقم بذلك، فأنت تخاطر بالتقاط القماش أو سحبه أو تمزقه وإتلاف آلية القفل وسحب الأزرار أثناء الغسيل.

6- استخدم خيط تنظيف الأسنان لجعل الأزرار تدوم لفترة أطول:

إذا كنت تريد منع الأزرار من السقوط، فقم فقط بغرزها بخيط تنظيف الأسنان، إنها خدعة جيدة للحفاظ عليها.

7- إزالة الرائحة من الأحذية عن طريق بيكربونات الصوديوم:

قم بوضع ملعقة كبيرة على الأقل بيكربونات الصوديوم في كل حذاء، تحتاج إلى استخدام كمية كافية منها لتغطية نعل الحذاء بالكامل.